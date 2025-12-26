Svátek svatého Štěpána: koledy, obchůzky i „na Štěpána není pána“
26. 12. 2025 – 11:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnešní den, 26. prosince, patří svátku svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. Přestože navazuje bezprostředně na Boží hod vánoční, historicky měl zcela odlišný charakter – byl dnem pohybu, koled, společenských návštěv i symbolického uvolnění společenských pravidel.
Svatý Štěpán byl jedním z prvních křesťanských jáhnů v Jeruzalémě. Podle Nového zákona byl kolem roku 35 ukamenován za svou víru, čímž se stal prvním mučedníkem křesťanství. Právě proto připadá jeho svátek na období Vánoc – má připomínat, že narození Krista je spojeno nejen s radostí, ale i s obětí a následováním víry.
Den koledníků a obchůzek
Zatímco Boží hod vánoční byl tradičně dnem klidu, svatý Štěpán byl naopak dnem, kdy se opět vycházelo z domu. Lidé navštěvovali příbuzné, přátele a sousedy, konaly se zábavy a tancovačky.
Typickým zvykem byly štěpánské koledy. Koledníci – často mladí muži – obcházeli stavení, zpívali a přáli hospodářům úrodu, zdraví a hojnost. Na oplátku dostávali výslužku, peníze nebo pohoštění. Koledy měly nejen zábavný, ale i magický a ochranný význam – přání dobrého roku bylo chápáno jako způsob, jak si přízeň štěstí „pojistit“.
Jistě všichni znáte tuto koledu:
Koleda, koleda, Štěpáne!
Co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati,
musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mu dali,
přece se mu smáli.
„Na Štěpána není pána“
Jedno z nejznámějších českých přísloví odkazuje na fakt, že čeledínům a služkám v tento den končila roční služba. Dostávali mzdu, mohli změnit zaměstnavatele a často si také dopřávali oslavy. Štěpán tak symbolizoval krátké období osobní svobody, kdy se stíraly sociální rozdíly a běžná hierarchie byla alespoň na chvíli uvolněna.
Štěpán a koně
Svatý Štěpán je v lidové tradici považován za ochránce koní. Na mnoha místech se proto konaly tzv. štěpánské jízdy – slavnostní projížďky nebo obřadní vyhánění koní, někde i jejich svěcení. Mělo to zajistit jejich zdraví a sílu v nadcházejícím roce, což bylo pro zemědělské hospodářství klíčové.
Jídlo a hojnost
Také štěpánský stůl měl svůj význam. Podávala se vydatná jídla, často z masa, a dojížděly se vánoční zbytky. Hojnost na stole měla zajistit dostatek po celý rok. Na rozdíl od přísně svátečního Božího hodu byl Štěpán spíše lidový, živý a společenský svátek.
Co zůstalo dnes
Dnes většina tradičních zvyků ustoupila, přesto má svatý Štěpán své místo. Pro mnohé je dnem návštěv, výletů nebo společného času s rodinou. Některé regiony udržují koledování či jezdecké tradice a připomínají tak, že Vánoce nejsou jen o tichu a rozjímání, ale i o sdílení, radosti a lidské pospolitosti.
Svátek svatého Štěpána tak zůstává symbolem přechodu od klidu k pohybu, od rozjímání k životu, který se po vánočních dnech znovu rozbíhá.