Svatba roku potvrzena: Tom Holland a Zendaya jsou svoji, tutlali to celé měsíce
18. 6. 2026 – 10:30 | Magazín | Jana Strážníková
Jeden z nejslavnějších párů na světě do toho praštil. A to už docela dlouho zpátky, jak vyšlo najevo.
Když se bude ženit nebo vdávat někdo z nás, je celkem pochopitelné, když o této události budou vědět pouze pozvaní a rodina. I slavným tvářím a celebritám se občas podaří utajit svatební plány. Ale že se to povedlo prakticky nejslavnějšímu páru na světě, to už si zaslouží smeknout.
Hollywoodské megahvězdy Tom Holland a Zendaya si sice úzkostlivě střeží soukromí, ale to se zkrátka dělá docela těžko, když vás zná opravdu, ale opravdu naprosto každý na světě. I přesto se ale hrdličkám povedl nevídaný kousek.
Zcela bez pozornosti kamer a médií se totiž vzali. Konec tajnostem učinil sám Holland v rozhovoru pro magazín Esquire.
Veřejnost zpozorněla, když odněkud unikly fotky z údajného svatebního dne Hollanda a Zendayi v Itálii. Později se ukázalo, že šlo o AI podvrh, ale téma už bylo na stole a jak sám herec přiznal, musel vlastní rozčílené babičce, která se ptala, proč ji nikdo nepozval, vysvětlovat, že fotky nejsou pravé.
Na otázku, zda se ale musel omlouvat dalším příbuzným, že je nepozval na svatbu, odpověděl: „Ne, všichni tam totiž byli,“ čímž potvrdil, že veselka v tichosti opravdu proběhla.
Proč tedy proboha doopravdy nepozval onu nebohou babičku, už raději nevysvětlil. A marné byly i pokusy z něj vypáčit nějaké další podrobnosti ohledně svatby či svatebního obřadu.
Drby o tom, že do toho slavný pár praštil, prosakují na veřejnost už od jara. Již v březnu totiž Zendayin stylista Law Roach s úplným klidem prohlásil, že svatba už proběhla a všichni zmeškali. V tu chvíli nebylo jasné, zda žertuje, ale ukazuje se, že to nejspíš myslel zcela vážně.
Holland se Zendayou se v pondělí ukázali v Madridu a fanoušci si hned všimli, že její ruku už zdobí snubní prsten. Detaily svatby se tedy možná nikdy nedozvíme, na což má pár samozřejmě plné právo, ale to, že jsou svoji, už netají.