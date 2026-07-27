Super El Niño může spustit krizi v Africe. Hrozí miliardové škody i masová migrace
27. 7. 2026 – 8:00 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Silná forma klimatického jevu El Niño může podle Africké rozvojové banky tvrdě zasáhnout africké ekonomiky. Nejpostiženějším zemím hrozí pokles HDP, ztráty v zemědělství, tlak na ceny potravin i masová migrace. Celkové škody mohou dosáhnout deseti až 20 miliard dolarů.
Blížící se klimatický jev označovaný jako super El Niño může podle Africké rozvojové banky způsobit postiženým africkým zemím škody v řádu desítek miliard dolarů. Přední klimatolog banky Anthony Nyong agentuře Reuters řekl, že celkové ztráty mohou dosáhnout deseti až 20 miliard dolarů, tedy zhruba 212 až 423 miliard korun.
Podle klimatologů je stále pravděpodobnější, že se letos El Niño zformuje v silnější podobě. Takzvané super El Niño je spojeno s výrazným oteplením povrchu moře ve východním Tichomoří. Taková změna může zásadně ovlivnit počasí po celém světě, včetně afrického kontinentu, kde už nyní řada zemí bojuje se suchem, potravinovou nejistotou a tlakem na veřejné rozpočty.
„Jen tato událost sníží HDP silně zasažených zemí v průměru o jedno až dvě procenta, což na celém kontinentu představuje zhruba deset až 20 miliard dolarů,“ sdělil Nyong agentuře Reuters.
Jeho odhad je první předpovědí tohoto typu od významné nadnárodní rozvojové banky v souvislosti se zesíleným jevem El Niño. Nyong neposkytl rozpis očekávaných ztrát podle jednotlivých států, upozornil ale, že nepůjde o izolovaný problém.
Africká rozvojová banka ještě v květnu předpokládala, že Afrika jako celek letos poroste tempem 4,2 procenta. V roce 2027 měla ekonomika kontinentu zrychlit na 4,4 procenta. Tato prognóza však počítala se zmírněním důsledků izraelsko-americké války proti Íránu a vznikla dříve, než se začalo mluvit o možnosti super El Niña.
Dopady se podle banky už nyní promítají do zemědělství. AfDB odhaduje, že afričtí farmáři letos čelí ztrátě příjmů téměř 330 milionů dolarů. Zasaženo může být také rybářství, a to kvůli rostoucím teplotám moře a bouřím.
„Když k těmto šokům dojde, země se posunou o dva kroky zpět,“ uvedl Nyong. „Nechceme, aby naše země sklouzly do chudoby,“ dodal.
Zvlášť ohrožené jsou regiony, které už v posledních letech trpěly extrémním počasím. Sucho v rozsáhlých částech Sahelu může podle očekávání pokračovat. Zkušenost Mosambiku po cyklonu Idai z roku 2019 zároveň ukazuje, že zotavení po ničivých bouřích může trvat celé roky.
Problémem budou i peníze na přizpůsobení se změně klimatu. Zpráva OSN z října odhaduje, že rozvojové země budou do roku 2035 potřebovat přibližně 365 miliard dolarů ročně na boj proti změně klimatu. Mezinárodní veřejné financování adaptačních opatření ale v roce 2023 dosáhlo jen 26 miliard dolarů.
Nyong uvedl, že Afrika bude vzhledem k očekávané síle jevu El Niño letos potřebovat až 100 miliard dolarů. „Potřeba již činila přibližně 50 miliard dolarů,“ řekl s odkazem na finance nutné pro přizpůsobení v následujících 12 měsících. „K tomu se však přidá dalších 30 až 50 miliard dolarů,“ doplnil.
Vedle ekonomických ztrát a tlaku na zemědělství se očekávají také výrazné humanitární dopady. AfDB označila za země, které mohou čelit obzvlášť závažným následkům, Súdán, Jižní Súdán, Demokratickou republiku Kongo, Somálsko, Mali, Burundi a také Nigérii.
„Až El Niño přijde, dojde k masové migraci,“ varoval Nyong.
Dalším rizikem je zdražení základních potravin. Podle Nyonga se očekává zdvojnásobení ceny kukuřice, která je v mnoha postižených zemích klíčovou základní potravinou. Kombinace neúrody, dražších potravin, bouří, sucha a slabých veřejných financí tak může podle varování Africké rozvojové banky vytvořit tlak, který nejsilněji dopadne na nejzranitelnější regiony kontinentu.