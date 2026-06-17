Summity NATO trpí snahou nenahněvat USA, míní prezident Pavel
17. 6. 2026 – 6:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Summity Severoatlantické aliance (NATO) se v posledních letech stávají obětí snahy nenahněvat nejsilnějšího člena aliance, tedy USA.
Vrcholným setkáním aliance pomůže, když se kromě oficiální části vrátí k neformálním debatám hlav států a vlád, řekl dnes při debatě s veřejností v třebíčském Divadle Pasáž prezident Petr Pavel. Neformální schůzky podle něj přinášejí víc než formální schválení již předjednaných záležitostí.
"To by určitě alianci výrazně prospělo a já věřím, že se k tomu dřív, nebo později vrátíme. Summit v Ankaře potvrdí to, co je teď připraveno," odpověděl Pavel na dotaz z publika, co očekává od summitu, který se uskuteční 7. a 8. července.
Se summitem NATO v Ankaře souvisel i dotaz na to, zda nejsou až nedůstojné dohady o tom, kdo na něm bude ČR zastupovat. Vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit 22. června. Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Premiér Andrej Babiš (ODS) už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace. České výdaje na obranu by měl na summitu podle premiéra obhajovat kabinet.
Pavel trvá na tom, že je ústavní zvyklostí, aby se summitů účastnila hlava státu. Tím, že nehodlá ustoupit, brání pozice i svým nástupcům, řekl dnes v Třebíči. Vláda není nadřazena prezidentovi, ani předsedovi Senátu či Poslanecké sněmovny, všichni mají své kompetence, dodal.
Očekává, že jednání v Ankaře potvrdí, že největší hrozbou pro Evropu je a bude Rusko, že je nutné nadále podporovat ve vlastním zájmu Ukrajinu v boji proti ruské agresi a že bezpečnost Evropy bude muset být hlavně v rukou Evropanů. Předpokládá i potvrzení vůle zvyšovat výdaje na obranu, které je podle něj nutné chápat jako formu pojištění a investici do vlastní, nikoli cizí obrany. "NATO samo o sobě není nic, co by nás uchránilo. My jsme NATO," zdůraznil prezident.
K výdajům na obranu řekl, že v poměru k hrubému domácímu produktu je Česko společně s Albánií na chvostu mezi 32 členy NATO. Přispívat rovným dílem je podle něj nutnost, pokud nemá být Česko vnímáno jako černý pasažér kolektivní obrany.
Prezident je na Vysočině na dvoudenní návštěvě, kterou dnes zahájil v Národní atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku. Setkal se také s primátorem Jihlavy Petrem Ryškou (ODS), městskými zastupiteli a s krajskou radou v čele s hejtmanem Martinem Kuklou (ODS). Zavítal také do Osové Bítýšky, která se letos stala Vesnicí rok Kraje Vysočina. Ve středu ho čeká oběd se starosty, se kterými chce diskutovat o rozšíření jaderné elektrárny v Dukovanech. Cestu zakončí v Moravských Budějovicích na polygonu pro drony.