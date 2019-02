Summit Trumpa a Kima skončil dříve a bez dohody. Vůdce KLDR chtěl příliš

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na dnešním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že by uvítal otevření amerického styčného úřadu v metropoli KLDR Pchjongjangu. Také šéf Bílého domu tento krok označil za "dobrý nápad" a dodal, že by se mělo jednat o reciproční opatření. Schůzka ale skončila dříve, než se čekalo. Bílý dům informoval, že na ní žádné dohody dosaženo nebylo.

Dokončení obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou je daleko a vyžádá si ještě hodně práce, zejména v otázce vymahatelnosti. Při dnešním parlamentním slyšení to prohlásil americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer. Prezident Donald Trump na přelomu týdne přišel s nadějí, že by dohoda mohla být dokončena, když řekl, že při posledních jednáních, která se protáhla do víkendu, bylo dosaženo značného pokroku.

27. 2. 18:10