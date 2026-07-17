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Šumivé tablety obsahují až příliš mnoho soli. Odborníci varují hlavně lidi s vysokým tlakem a další rizikové skupiny

17. 7. 2026 – 18:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Šumivé tablety obsahují až příliš mnoho soli. Odborníci varují hlavně lidi s vysokým tlakem a další rizikové skupiny
zdroj: Freepik
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Šumivé vitaminy mohou obsahovat překvapivě vysoké množství sodíku. Nová studie upozorňuje, že při pravidelném užívání mohou výrazně zvýšit denní příjem soli, aniž by si to většina lidí uvědomovala.

Když si rozpustíte šumivý vitamin ve sklenici vody, pravděpodobně očekáváte dávku vitaminů, která podpoří vaše zdraví. Nová studie ale upozorňuje na méně známou stránku těchto přípravků – mohou obsahovat překvapivě vysoké množství sodíku, tedy hlavní složky kuchyňské soli.

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Vědci analyzovali desítky výrobků

Výzkumníci analyzovali 71 šumivých doplňků stravy a zjistili, že jedna tableta obsahovala v průměru 253 miligramů sodíku. U některých výrobků představovala doporučená denní dávka až 37 % maximálního doporučeného denního příjmu sodíku. Překvapivé bylo také zjištění, že 77 % výrobků údaj o obsahu sodíku na obalu vůbec neuvádělo.

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Největší pozor by si měli dát lidé s vysokým tlakem

Podle autorů studie mohou být šumivé tablety problematické především pro lidi s vysokým krevním tlakem, ale také pro pacienty se srdečním selháním, onemocněním ledvin nebo pro ty, kterým lékaři doporučili omezit příjem soli. Pravidelné užívání několika šumivých tablet denně může jejich příjem sodíku výrazně zvýšit.

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Výrobci by měli být otevřenější

Autoři studie upozorňují, že spotřebitelé často nemají šanci zjistit, kolik sodíku přípravek skutečně obsahuje. Proto doporučují, aby výrobci tuto informaci uváděli na obalech stejně přehledně jako obsah vitaminů nebo cukru.

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Není důvod šumivé vitaminy zavrhnout

Odborníci zároveň zdůrazňují, že výsledky studie neznamenají, že by lidé měli šumivé vitaminy přestat užívat. Vyplatí se ale sledovat jejich složení, zejména pokud je užíváte pravidelně nebo patříte mezi osoby, které by měly příjem soli omezovat.

Také připomínají, že většina lidí přijímá sodíku více, než doporučují zdravotnické autority. Šumivé doplňky stravy tak mohou být dalším, často přehlíženým zdrojem soli v jídelníčku.

Tagy:
nemoc nebezpečí srdce sůl tablety vitamíny vysoký tlak
Zdroje:
ScienceDirect, bmjopen.bmj.com, pressly.cz
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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