Šulc dvěma góly rozhodl ve francouzské lize o výhře Lyonu 3:1 v Monaku
4. 1. 2026 – 0:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka.
Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.
Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.
"Snažím se skórovat v každé šanci, kterou dostanu. Dal jsem už docela dost gólů a jsem moc rád, že můžu pomoci týmu. Bylo pro nás důležité začít takhle rok," řekl Šulc pro klubový web.
Dnes vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.
Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, zpoza vápna zamířil přesně k tyči. "Takhle obvykle góly nedávám, ale Ainsley mi nechal míč a křičel: 'Střílej, střílej'. Tak jsem to udělal a vyplatilo se," radoval se. Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.