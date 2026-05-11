Suchánek: "Stydím se, že fandím Slavii. Vypadáme jak totální burani"
11. 5. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Chování fotbalových fanoušků dosáhlo nového dna a do slávistů se ostře opřela i spousta celebrit.
I lidé, kteří o fotbal ani nezavadí, nejspíš neunikli pohledu na z řetězu urvané slávistické fanoušky při tom, jak v slaboduché zteči hromadně vběhli na hřiště se světlicemi a neslavně tak ukončili fotbalové derby pražských S.
Záběry a snímky jsou totiž k vidění úplně všude a slávistická tribuna nám urvala ostudu nejen u nás, ale rovnou na celém světě.
Ostrá odezva na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat, protože podobná podívaná nemá na žádném stadionu zkrátka co dělat.
Zapřisáhlý fanoušek Slavie Michal Suchánek chování chuligánů zepsul na síti: „Absurdní. Tenhle večer si přijeli užít fandové z celý země, jenomže ti ze severu, všem zkazili mnohem víc, než jen tenhle večer, protože věrnost, síla, čest. O cti vědí kulový,“ napsal.
Ještě ostřeji se vyjádřil jeho syn Jáchym Suchánek, který stejně jako táta věrně fandí sešívaným: „Nikdy v životě jsem se za sebe nestyděl tak, jako dneska tím, že fandím Slavii Praha. Je to naprostá ostuda a hanba, až je mi z toho do breku. Vypadáme jak totální burani,“ kroutil hlavou a Tribunu Sever označil za „vypatlance“.
„Mohli slavit titul, ale měl se hlavně slavit fotbal... ubohý. Ostuda,“ přidal stručně, ale výstižně také Libor Bouček.
„Odeberte mi prosím follow, jste pro mě lidský odpad,“ vzkázal fanouškům vběhnuvším na hřiště Adam Choma.
