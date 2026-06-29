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Stydlivky ať se dívají jinam: Eva Decastelo vyrazila dech kompletně nahou fotkou

29. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Stydlivky ať se dívají jinam: Eva Decastelo vyrazila dech kompletně nahou fotkou
zdroj: Profimedia.cz
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Citlivější část obecenstva nechť odvrátí zrak, oblíbená moderátorka se totiž nestyděla, ani co by se za nehet vešlo.

Že se populární moderátorka Eva Decastelo nemá problém předvést v rouše Evině, už všichni její fanoušci dávno vědí. A nic proti, však má co ukazovat a zástupy fanoušků, které jí po každé fotce padají k nohám, by bez problémů zaplnily hned několik letištních hal.

A u nejnovějšího snímku už bychom je možná museli počítat i na fotbalové stadiony, protože Eva předvedla, jak se počátkem roku otužovala. A neměla u toho na sobě vůbec, ale vůbec nic.

„Leden 2026 … trochu osvěžení do dnešních veder,“ napsala na Instagramu k fotce, kde leží nahá na kusu sněhu. 

Z jejích otužovacích fotek už bychom vůbec mohli poskládat docela smyslný kalendář – věrní fanoušci si jistě pamatují, že to není poprvé, co moderátorka předvedla, jak bojuje s ledem a sněhem kompletně bez oblečení.

Zástup fanoušků v komentářích se pak okamžitě shodl: Tohle k ochlazení rozhodně nepomáhá a pánů, kteří přiznávali, že je jim teď ještě daleko větší vedro, se vyskytlo nepočítaně.

Ostatně nejen pánů, ve stejném smyslu se vyjádřila i Evina kamarádka Alice Bendová: „Z toho je mi spíš vedro,“ popichovala v komentářích.

Tagy:
nahé fotky moderátorka nahá sexy otužování
Zdroje:
Instagram, Extra.cz, Super.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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