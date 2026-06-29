Stydlivky ať se dívají jinam: Eva Decastelo vyrazila dech kompletně nahou fotkou
29. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Citlivější část obecenstva nechť odvrátí zrak, oblíbená moderátorka se totiž nestyděla, ani co by se za nehet vešlo.
Že se populární moderátorka Eva Decastelo nemá problém předvést v rouše Evině, už všichni její fanoušci dávno vědí. A nic proti, však má co ukazovat a zástupy fanoušků, které jí po každé fotce padají k nohám, by bez problémů zaplnily hned několik letištních hal.
A u nejnovějšího snímku už bychom je možná museli počítat i na fotbalové stadiony, protože Eva předvedla, jak se počátkem roku otužovala. A neměla u toho na sobě vůbec, ale vůbec nic.
„Leden 2026 … trochu osvěžení do dnešních veder,“ napsala na Instagramu k fotce, kde leží nahá na kusu sněhu.
Z jejích otužovacích fotek už bychom vůbec mohli poskládat docela smyslný kalendář – věrní fanoušci si jistě pamatují, že to není poprvé, co moderátorka předvedla, jak bojuje s ledem a sněhem kompletně bez oblečení.
Zástup fanoušků v komentářích se pak okamžitě shodl: Tohle k ochlazení rozhodně nepomáhá a pánů, kteří přiznávali, že je jim teď ještě daleko větší vedro, se vyskytlo nepočítaně.
Ostatně nejen pánů, ve stejném smyslu se vyjádřila i Evina kamarádka Alice Bendová: „Z toho je mi spíš vedro,“ popichovala v komentářích.
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