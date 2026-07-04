Štvou vás chlupy domácích mazlíčků na gauči a koberci? Tento jednoduchý trik funguje lépe než vysavač
4. 7. 2026 – 20:41 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Chlupy od domácích mazlíčků dokážou potrápit každého majitele psa nebo kočky. Zachytávají se hluboko v čalounění, ulpívají na kobercích a ani výkonný vysavač si s nimi nemusí poradit napoprvé. Odborníci na úklid ale doporučují překvapivě jednoduchý trik, který nestojí téměř nic a většina lidí už všechno potřebné má doma.
Ať už doma žije krátkosrstý jezevčík, dlouhosrstá kočka nebo línající retrívr, výsledek bývá stejný. Chlupy se usazují na pohovce, křeslech, pelíšcích i kobercích a běžné vysávání často odstraní jen jejich část.
Podle odborníků je problém v tom, že jemné chlupy proniknou mezi vlákna textilie a pevně se v nich zachytí. Samotný sací výkon proto nemusí vždy stačit. Často pomůže teprve kombinace mechanického uvolnění chlupů a následného vysávání.
Obyčejná gumová rukavice udělá překvapivou práci
Řešení přitom může být jednodušší, než by většina lidí čekala. Stačí si nasadit obyčejnou gumovou rukavici na mytí nádobí a několikrát přejet dlaní po čalounění nebo koberci.
Třením mezi gumou a látkou vzniká statická elektřina, která začne chlupy přitahovat. Ty se během několika tahů spojí do větších chomáčků, které pak snadno seberete rukou nebo odsajete vysavačem.
Právě tento postup doporučují odborníci, kde. podle nich jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak odstranit zvířecí srst z textilních povrchů bez použití chemických prostředků nebo speciálních pomůcek.
Nejlépe funguje na pohovkách a pelíšcích
Gumová rukavice funguje nejlépe na pohovkách, křeslech, pelíšcích pro domácí mazlíčky nebo menších kobercích. Při čištění je vhodné z ní průběžně odstraňovat nasbírané chlupy. Pokud se na povrchu rukavice vytvoří silná vrstva srsti, může se při dalším tahu část chlupů vracet zpět na látku.
Na rozsáhlé plochy, například celoplošné koberce, zůstává nejpraktičtějším řešením výkonný vysavač. Na menších textilních površích ale gumová rukavice dokáže uvolnit překvapivé množství chlupů a výrazně usnadnit jejich následné odstranění.
Odborníci radí použít obě metody dohromady
Úklidoví specialisté doporučují gumovou rukavici používat jako první krok. Jakmile se chlupy uvolní a vytvoří malé chomáčky, je ideální je odstranit ručně nebo vysát. Díky tomu se vysavač méně zanáší a z vláken se dostane podstatně více srsti než při samotném vysávání.
Výhodou celé metody je také to, že nic nestojí, nezatěžuje čalounění chemickými prostředky a zabere jen několik minut. Pokud vás chlupy na nábytku trápí téměř každý den, možná zjistíte, že obyčejná gumová rukavice zvládne práci, kvůli které jste dosud pokaždé vytahovali vysavač.