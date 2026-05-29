Studená sprcha! Teploty se propadnou o 10 stupňů, hlásí meteorologové
29. 5. 2026 – 10:37 | Magazín | BS
Po tropických vedrech přijde doslova studená sprcha: Ochlazení plné deště a možná i bouřek.
Meteorologové zpřesnili předpověď na víkend a začátek příštího týdne a vypadá to, že by se mohli dočkat ti z nás, kteří si na intenzivní letní horka moc nepotrpí a raději by viděli trochu oblačnosti a deště pro své rostlinky.
Dnes nás ale ještě čeká teplo: „Čekáme jasno nebo skoro jasno, navečer sice bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat, slunce přes ni ale bude většinou prosvítat. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 26 °C, v Čechách místy až na 28 °C,“ hlásí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
V sobotu už by ale mohlo trochu sprchnout: „Sobota přinese zpočátku malou oblačnost, ale od severozápadu se během dne přechodně zatáhne a místy musíme počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami, které budou zejména na severovýchodě území četnější. Odpolední maximální teploty vystoupají na 24 až 28 °C,“ předpovídají meteorologové.
Neděle bude velmi podobná: „Neděle přinese zpočátku malou oblačnost, ale postupně v Čechách se od jihozápadu na většině území objeví přeháňky nebo občasný déšť, místy i bouřky. Odpolední maximální teploty budou nejčastěji kolem 26 °C,“ uvádí ČHMÚ.
Avizovaný zlom se ale rýsuje na pondělí. Křivka vývoje teplot míří strmě dolů, denní teploty mají být mezi 17 a 22 °C. Ochladit se tak může klidně o deset stupňů. Taktéž by měly přijít mraky a déšť: „Bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami,“ předpovídají meteorologové.
Už v úterý by se ale teploty měly vrátit k 24 až 28 °C a obloha bude polojasná. Deštivá úleva od veder tak nejspíš nepotrvá moc dlouho.