Strhne se bitva o majetek? Bohuš Matuš: "Předmanželskou smlouvu jsme neměli..."
26. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Teoreticky by mohl vzniknout celkem nepříjemný problém, prozradil známý zpěvák.
Rozpad vztahu Bohuše Matuše a jeho o třicet let mladší ženy Lucie rezonuje v české společnosti, byť se sám zpěvák snažil spíš o ničem nemluvit a o žádnou větší pozornost nestál.
Jenže když sama Lucka v reakci na dotazy novinářů, kteří se pídili, jestli náhodou nemá manželství krizi, potvrdila, že už s Bohušem nejsou spolu, musel i oblíbený hudebník s pravdou ven.
„Lucka mi oznámila: ,Takhle to už nechci. Je to všechno fádní, furt stejné a já se prostě chci bavit‘. Tak jsem jí řekl: 'Vždyť se bav, rozumně se domluvíme. Nebudu ti bránit. Mám tě rád, ty máš ráda mě, ale láska tam už zkrátka není.‘,“ vyprávěl pro eXtra.cz.
Rozvod zatím řešit nechce: „Tím se teď opravdu nezabývám. To zrovna nijak neřeším. Nechávám to, jak to je,“ uvedl.
Pokud ho ale Lucka opustila, aby si mohla užívat, je téměř jisté, že dříve nebo později k rozvodu beztak bude muset dojít. A v takový moment by se mohly začít dít věci.
„Předmanželskou smlouvu jsme neměli,“ přiznal Matuš.
„Nikdy jsem nic neměl. Jsem chudý zpěvák. Nějaké úspory mám, ale na dům to není,“ dodal, aby vysvětlil, proč si s ničím nedělá těžkou hlavu.
Což je zajímavý úhel pohledu, ale co kdy měl, je v tomto případě stejně jedno, protože součástí společného jmění manželů je samozřejmě pouze majetek, který některý z manželů nabyl po dobu trvání svazku, tedy během posledních pěti let.
Zda je ovšem úplně chytré rozvod odkládat a nechat manželství běžet dál, byť už ve skutečnosti neexistuje, je otázka, na kterou si Matuš musí odpovědět sám. Společné jmění totiž stále existuje právě proto, že se pár nerozvedl, a tak tedy to, co například nyní v tuto chvíli Matuš vydělá, je pořád z poloviny i Luciino. A to i přesto, že se pár rozešel. Naopak to platí také, samozřejmě.