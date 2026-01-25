"Střelba ve škole!" volal učitel. Zásahové jednotce pak nabídl vysvětlení, ze kterého zůstává rozum stát
25. 1. 2026 – 6:01 | Magazín | BS
Učitel zaměstnal zásahovou jednotku na celé odpoledne, ke svému jednání měl velmi zvláštní důvod.
Na pražské škole v Roháčově ulici propuklo hotové peklo: Na místo se přihnala celá flotila policejních vozů a ulice se hemžila pořádně nabroušenými těžkooděnci se samopaly.
Policie totiž přijala oznámí o střelbě na škole a dorazila odhodlaná zabránit možné tragédii. Na místo dorazil i evakuační autobus a hasiči a doprava musela být odkloněna jinam, což způsobilo dopravní zácpy.
A nic z toho nakonec nebylo potřeba, protože se nestřílelo: „Policisté prověřili oznámení. Informace o střelbě se nepotvrdila. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí," uvedla Policie na sociální síti X krátce po poledni.
O něco později přišlo vysvětlení, nad kterým zůstává rozum stát: „Policisté zjistili, že oznámení provedl učitel školy, který chtěl vyzkoušet reakci policie na oznámení o střelbě," uvedli muži zákona.
Učitel, který si jen tak pro radost zavolal zásahovku, protože ho zajímalo, jak rychle přijede, nyní ale samozřejmě čekají docela krušné chvilky, protože bez trestu nejspíš nevyvázne: „V této souvislosti policisté na místě zadrželi muže, který je podezřelý z trestného činu šíření poplašné zprávy,“ dodal účet PČR.