25. 1. 2026

"Střelba ve škole!" volal učitel. Zásahové jednotce pak nabídl vysvětlení, ze kterého zůstává rozum stát
zdroj: Profimedia.cz
Učitel zaměstnal zásahovou jednotku na celé odpoledne, ke svému jednání měl velmi zvláštní důvod.

Na pražské škole v Roháčově ulici propuklo hotové peklo: Na místo se přihnala celá flotila policejních vozů a ulice se hemžila pořádně nabroušenými těžkooděnci se samopaly.

Policie totiž přijala oznámí o střelbě na škole a dorazila odhodlaná zabránit možné tragédii. Na místo dorazil i evakuační autobus a hasiči a doprava musela být odkloněna jinam, což způsobilo dopravní zácpy.

A nic z toho nakonec nebylo potřeba, protože se nestřílelo: „Policisté prověřili oznámení. Informace o střelbě se nepotvrdila. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí," uvedla Policie na sociální síti X krátce po poledni.

O něco později přišlo vysvětlení, nad kterým zůstává rozum stát: „Policisté zjistili, že oznámení provedl učitel školy, který chtěl vyzkoušet reakci policie na oznámení o střelbě," uvedli muži zákona.

Učitel, který si jen tak pro radost zavolal zásahovku, protože ho zajímalo, jak rychle přijede, nyní ale samozřejmě čekají docela krušné chvilky, protože bez trestu nejspíš nevyvázne: V této souvislosti policisté na místě zadrželi muže, který je podezřelý z trestného činu šíření poplašné zprávy,“ dodal účet PČR.

