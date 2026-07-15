Střelba v Praze skončila tragédií. Na ulici zůstal mrtvý muž, po ozbrojeném pachateli pátrají policisté
15. 7. 2026 – 11:32 | Zpravodajství | Boris Staněk
V pražské Hostivaři zasahují policisté po středeční dopolední střelbě, která si vyžádala nejméně jednu oběť. Na místě našli mrtvého muže a další člověk utrpěl zranění. Policie po podezřelém intenzivně pátrá a do akce nasadila všechny dostupné hlídky. Informace se během dopoledne průběžně upřesňují.
K incidentu došlo v Herbenově ulici krátce po 10. hodině. Na tísňovou linku přišlo oznámení o střelbě, na které okamžitě reagovaly policejní hlídky i záchranáři. Po příjezdu na místo policisté nalezli jednoho mrtvého člověka ležícího na ulici a dalšího zraněného, kterému byla poskytnuta přednemocniční péče.
Po střelci pátrají desítky policistů
Policie krátce poté oznámila, že podezřelý z místa utekl a pokračuje rozsáhlé pátrání. V okolí Hostivaře zasahují kriminalisté, pořádkové jednotky i další specializované složky. Obyvatele vyzvali, aby dbali zvýšené opatrnosti a v případě jakýchkoliv informací neprodleně kontaktovali linku 158.
Vyšetřovatelé zatím nezveřejnili totožnost obětí ani možný motiv útoku. Není jasné ani to, zda se zúčastněné osoby navzájem znaly. Policie uvedla, že další informace poskytne až poté, co to dovolí probíhající vyšetřování.
Okolí místa činu uzavřela policie
Herbenova ulice a její okolí byly uzavřeny kvůli ohledání místa činu. Kriminalisté zajišťují stopy a vyslýchají svědky, kteří mohli průběh střelby vidět. Na místě pracují také soudní znalci a kriminalistický technik.
Zásah pokračuje a policie nevylučuje, že počet zveřejněných informací se bude v následujících hodinách měnit. Vzhledem k tomu, že pachatel je podle dosavadních informací stále na útěku, vyzývají policisté veřejnost, aby se nepokoušela podezřelého sama vyhledávat a veškeré poznatky předala policii.