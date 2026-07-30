Střela, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská, uvedl premiér Tusk
30. 7. 2026 – 13:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Střela, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská, uvedl dnes polský premiér Donald Tusk podle agentury Reuters.
Chce ale mít větší jistotu o jejím typu a o tom, kdo ji vyslal. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha již dříve na sociálních sítích uvedl, že se jednalo o ruskou raketu Ch-101.
"Všechno nasvědčuje tomu, že se jednalo o ruskou raketu Ch-101, ale chceme si být stoprocentně jisti typem rakety a tím, kdo ji odpálil," řekl Tusk na mimořádné schůzi s ministrem obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a zástupci bezpečnostních složek. Podle premiéra byl narušen polský vzdušný prostor v době, kdy Rusko provádělo údery na západě Ukrajiny. "Raketa dopadla u obce Tarnowa Kolonia. Nejsou žádné zprávy o obětech ani materiálních škodách," dodal.
Časně ráno zaznamenala polská armáda narušení vzdušného prostoru země neznámým objektem, načež vyslala k jeho identifikaci a zneškodnění vojenský letoun F-16. Dříve, než se ho podařilo identifikovat, však objekt zmizel z radarů. Po vyslání vrtulníku na místo jeho posledního výskytu objevili vojáci v poli asi 45 kilometrů jižně od východopolského Lublinu zhruba desetimetrový kráter. Podle mluvčího polské vlády místo navštíví premiér Tusk.
Po oznámení nálezu trosek objektu uvedl ministr obrany Kosiniak-Kamysz, že se jednalo o neuvěřitelně těžkou noc pro polské systémy protivzdušné obrany. Zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na řešení situace.
Rusko v noci na dnešek provedlo rozsáhlý útok na Ukrajinu, při kterém zemřelo nejméně 13 lidí. Údery mířily také na západ Ukrajiny, zejména na město Lvov, vzdálené zhruba 180 kilometrů vzdušnou čarou od Lublinu. Kvůli ruským útokům zněly v několika městech v Lublinském vojvodství poplašné sirény.