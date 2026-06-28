Stovky lidí strávily nekonečné hodiny v rozpáleném vlaku. Záchranáři evakuovali děti a seniory, tři cestující skončili v nemocnici
28. 6. 2026 – 16:00 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Cesta z Hamburku do Prahy se pro stovky lidí proměnila v několikahodinové čekání v rozpálené soupravě bez klimatizace. Zásah si nakonec vyžádal desítky hasičů a záchranářů.
Více než 600 cestujících strávilo v sobotu večer několik hodin ve vlaku, který uvízl na severu Německa bez elektřiny a bez funkční klimatizace. Podle německých médií dosahovala teplota uvnitř soupravy až 50 stupňů Celsia. Tři lidé skončili v nemocnici a stovky dalších musely noc strávit v nouzovém ubytování.
Incident se stal na trase z Hamburku do Prahy v braniborském okrese Prignitz. Souprava, kterou provozují České dráhy ve spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn, přišla během sobotní bouřky o napájení poté, co na trakční vedení spadl strom. Bez elektřiny přestala fungovat klimatizace a cestující zůstali uvnitř rozpálených vagonů. Podle německých hasičů se teplota ve vlaku pohybovala kolem 40 stupňů Celsia, některá média informovala dokonce o teplotách blížících se 50 stupňům.
Na místo vyrazili hasiči, záchranáři i policisté. Záchranné složky musely nejprve odstranit popadané stromy a následně otevřít dveře soupravy, které bez napájení zůstaly zablokované. Prioritu dostaly děti, těhotné ženy a starší lidé, kteří byli z vlaku evakuováni jako první. Tři cestující utrpěli zdravotní komplikace spojené s horkem a byli převezeni do nemocnice. Ostatní museli na místě čekat několik hodin, než se podařilo zajistit náhradní řešení.
Krátce před 23. hodinou dorazila dieselová lokomotiva, která soupravu odtáhla do města Karstädt. Tam se ale ukázalo, že vlak nemůže pokračovat v cestě. Pro stovky cestujících proto záchranáři připravili nouzové ubytování ve sportovní hale. V neděli ráno pak místní autobusy převezly přibližně 500 lidí na nádraží v Karstädtu, odkud mohli pokračovat do cíle dvěma rychlovlaky ICE německého dopravce Deutsche Bahn.
Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský uvedl, že ačkoli šlo o soupravu Českých drah, za provoz vlaku na německém území odpovídá Deutsche Bahn. Německý dopravce podle něj zajistí také přepravu soupravy zpět do České republiky, kde projde technickou kontrolou.
Událost se odehrála v době, kdy Německo stejně jako velkou část Evropy zasáhla vlna extrémních veder. Meteorologové v posledních dnech upozorňují, že vysoké teploty představují zvýšené riziko zejména pro seniory, děti a osoby se zdravotními problémy.