Stovky let staré latríny 'promluvily': Holanďani pili víno, Dánové jedli plejtváky

Britské orgány zatím neidentifikovaly osoby podezřelé z otravy bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Juliji. V úterý to v parlamentu řekl poradce premiérky Theresy Mayové pro národní bezpečnost Mark Sedwill, a to navzdory dřívějším informacím některých médií, že se tak už stalo.

Češi mají o letenky a jízdenky na letošní hokejové mistrovství světa v hokeji v Kodani zájem. Některé termíny letů na začátku května jsou skoro vyprodané. ČSA posílí v sobotu 5. května svou linku do Kodaně.

