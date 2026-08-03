Stojí pár stovek, ale když praskne, způsobí škodu za celou výplatu. Tohle doma téměř nikdo nekontroluje
3. 8. 2026 – 20:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vypadá naprosto nevinně. Nenápadná ohebná hadička spojuje přívod vody a většinu času si jí nikdo nevšímá. Jenže voda v ní zůstává pod tlakem ve dne i v noci. Pokud pryž zestárne, poškodí se kovový oplet nebo povolí spoj, může se během chvíle změnit v malý domácí vodotrysk.
Přívodní hadičky najdeme nejen u WC, ale také pod umyvadlem, u pračky, myčky nebo kuchyňské baterie. Běžně stojí desítky až stovky korun, přesto podle pojišťoven patří mezi časté příčiny vytopených domácností. Voda může poškodit podlahu, nábytek, zdivo, elektroinstalaci a v bytovém domě také stropy a vybavení sousedů.
Kovový vzhled může klamat
Nejběžnější přívodní hadička je vyrobena z pryže a zvenčí opletena kovovými vlákny. Právě lesklý povrch vyvolává dojem, že jde o téměř nezničitelnou součástku. Uvnitř se ale stále nachází materiál, který postupně stárne a může ztrácet pružnost.
Na hadici působí tlak vody, změny teplot, vlhkost i čisticí prostředky. Agresivní přípravky obsahující chlor mohou poškodit také vnější kovový oplet. Rizikovým místem bývají i lisované koncovky a spoje.
Pojišťovna upozorňuje, že označení „pancéřová“ nemusí znamenat, že je hadička celá vyrobena z kovu. Pod opletem se často skrývá právě pryž nebo silikon.
Životnost není neomezená
Přívodní hadička k WC nevydrží automaticky tak dlouho jako samotná toaleta. U běžných opletených hadiček orientační životnost přibližně pět až deset let. Záleží však na kvalitě výrobku, způsobu instalace, tlaku vody i podmínkách v místnosti.
Neznamená to, že každá hadička po pěti letech praskne. Stejně tak ale nelze předpokládat, že deset nebo patnáct let starý kus zůstává bezpečný jen proto, že zatím nikde nekape.
Pokud nevíte, jak dlouho je hadice u toalety namontovaná, berte to jako důvod k její kontrole. Zpozornět byste měli zejména při těchto známkách:
- rezavé nebo nazelenalé skvrny na koncovkách,
- roztřepený či popraskaný kovový oplet,
- boule, zalomení nebo zkroucení hadice,
- kapky vody a vlhkost kolem spojů,
- bílé usazeniny po zaschlé vodě,
- syčení nebo neobvyklé zvuky při napouštění nádržky.
Podezřelou hadičku nestačí omotat páskou nebo dotáhnout silou. Přílišné utažení může poškodit těsnění či závit a problém ještě zhoršit. Bezpečnější je zavolat instalatéra a nechat zkontrolovat také uzavírací ventil.
Jedna levná závada může zničit několik místností
Jak rozsáhlá škoda vznikne, záleží hlavně na tom, kdy si havárie všimnete. Pokud jste doma, můžete okamžitě uzavřít ventil u toalety nebo hlavní přívod vody. Jestli hadice praskne během pracovní doby, přes noc nebo na dovolené, voda může unikat celé hodiny.
Společnost zabývající se sanací budov popsala případ prasklé hadičky u WC, při kterém voda z prvního patra protekla do přízemí a poškodila podlahy, zdivo, sádrokartonové podhledy i elektroinstalaci.
Samotné vysoušení navíc není levné. Pojišťovna uvádí, že se náklady na vysoušení bytu mohou pohybovat přibližně od 10 do 50 tisíc korun. K tomu je nutné připočítat opravu podlah, malování, nový nábytek nebo škodu u sousedů.
Co udělat, když hadička praskne
Nejdříve uzavřete ventil přívodu vody k WC. Pokud to nejde, použijte hlavní uzávěr vody pro celý byt. Každý člen domácnosti by měl vědět, kde se nachází a jak se ovládá.
Poté se snažte zabránit dalšímu šíření vody. Pokud se dostala k zásuvkám nebo elektrickým zařízením, nemanipulujte s nimi ve vodě. Elektrický proud vypněte pouze tehdy, pokud se k rozvaděči můžete dostat bezpečně. V opačném případě volejte odbornou pomoc.
Škodu vyfotografujte, uchovejte poškozenou hadičku a co nejdříve kontaktujte pojišťovnu. Máte-li sousedy pod sebou, upozorněte je, aby mohli zkontrolovat stropy a zařízení.
Jedna pojistka nemusí pokrýt úplně všechno
Pojištění domácnosti obvykle chrání movité vybavení, zatímco pojištění nemovitosti se vztahuje na stavební součásti, například podlahy nebo zdivo. Pokud voda poškodí sousední byt, může být důležité také pojištění odpovědnosti.
Podmínky se však u jednotlivých pojišťoven liší. A proto se doporučuje ověřit, zda smlouva zahrnuje vodovodní události způsobené prasklou hadičkou u WC, baterie nebo spotřebiče a jaké má nastavené limity.
Minuta kontroly může zachránit celý byt
Jednou za několik měsíců si k toaletě klekněte, hadičku prohlédněte a suchým papírovým ubrouskem přejeďte její spoje. I velmi drobný únik se na papíru rychle ukáže. Při delším odjezdu je rozumné uzavřít hlavní přívod vody, pokud to technické řešení domácnosti umožňuje.
Pomoci mohou také čidla úniku vody, která spustí alarm nebo odešlou upozornění do telefonu. Pokročilejší systémy dokážou přívod automaticky uzavřít.
Nejdražší závady v domácnosti totiž často nezpůsobí složitá technika, ale součástka, kolem které celé roky chodíme bez povšimnutí. Hadička za několik stovek korun je přesně jednou z nich.