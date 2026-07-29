Sto let ji znali jen z vorvaních žaludků. Teď poprvé natočili kolosální oliheň živou
29. 7. 2026 – 11:18 | Magazín | Tamara Černá
Sto let ji věda znala hlavně jako roztrhané zbytky v žaludcích vorvaňů. Když ji lidé poprvé natočili živou, čekalo je překvapení.
Sto let byla kolosální oliheň spíš legenda než zvíře. Vědci ji znali hlavně jako roztrhané zbytky v žaludcích vorvaňů a jako kruhové jizvy na jejich hřbetech. Živou v hlubině nikdo neviděl. Až v roce 2025 padla i tahle bariéra. A první záběry překvapily.
Poprvé živá, a byla to průhledná drobnost
Devátého března 2025 spustil tým institutu Schmidt Ocean k Jižním Sandwichovým ostrovům dálkově ovládaného robota. V hloubce zhruba šesti set metrů kamera zachytila průhledné, křehké zvíře dlouhé asi třicet centimetrů. Byla to mladá kolosální oliheň, poprvé natočená živá v přirozeném prostředí. A náhoda tomu chtěla, že se to povedlo přesně sto let poté, co byl druh vůbec poprvé popsán.
Nebyl to tedy žádný obr z filmů. Mladí jedinci jsou skoro průhlední a plují výš, teprve s věkem klesají do temných hlubin, mohutní a průhlednost ztrácejí. Vědce přitom napadla jedna dojemná věc. Takové mládě vůbec netuší, že lidé existují. Poprvé jsme se s ním setkali dřív, než ono s námi. Záběry proto obletěly svět a stovky lidí je sledovaly online přímo při expedici.
Kolosální není totéž co obří
Tady je potřeba jedna oprava, protože se to plete i v novinách. Kolosální oliheň a obří oliheň jsou dva různé druhy. Obří oliheň je delší, ale lehčí. Kolosální je kratší, zato mnohem těžší a robustnější. Je to nejhmotnější hlavonožec vůbec.
Liší se i výzbrojí. Obří oliheň se spoléhá hlavně na ozubené přísavky. Kolosální má navíc na koncích ramen otočné háčky, kterými se brání i útočí. A má největší zobák ze všech olihní. Kdo tedy říká obří oliheň a myslí toho nejtěžšího tvora, mýlí se v druhu. Rozdíl je asi jako mezi dlouhým hadem a hadem těžkým. Oba jsou působiví, každý ale jinak.
Půl tuny a oči jako talíř
Jak je vlastně velká? Odhady mluví o délce až sedmi metrů a hmotnosti kolem pěti set kilo. To z ní dělá nejtěžšího bezobratlého živočicha na planetě, těžšího než kterýkoli hmyz, korýš nebo měkkýš.
Nejvíc ale ohromují oči. Mají v průměru kolem sedmadvaceti centimetrů, tedy jako velký talíř. Jsou to největší oči v celé živočišné říši. V naprosté tmě hlubin jí zřejmě slouží k tomu, aby včas zahlédla svého úhlavního nepřítele, vorvaně, který loví pomocí zvuku a blíží se potmě. Oko takové velikosti totiž zachytí i nepatrný záblesk, jaký ve tmě vydávají někteří hlubinní tvorové.
Proč trvalo sto let ji spatřit
Proč se s ní člověk minul tak dlouho? Žije hluboko, v ledovém a temném Jižním oceánu kolem Antarktidy. To je odlehlé a těžko dostupné místo pod obrovským tlakem.
K tomu je plachá a bojí se světla. Hlučné ponorky se silnými reflektory ji zaženou dřív, než se objeví. A když ji rybáři vytáhli v síti, hroutila se pod vlastní vahou. Umírající kusy u hladiny se natočit daly, živou v hlubině ne. Trvalo proto celé století a vývoj tichých robotů, než se povedlo ji zastihnout, aniž bychom ji vyplašili.
Obří sestřenici se to povedlo dřív
Kolosální oliheň má slavnější příbuznou, obří oliheň, a tu se podařilo natočit živou o něco dřív. Zasloužil se o to japonský vědec Tsunemi Kubodera.
V roce 2004 spustil do hlubiny u japonských ostrovů kameru s návnadou, která cvakala každých pár vteřin. A dočkal se. Získal vůbec první fotografie živé obří olihně v jejím prostředí. O dva roky později ji dokonce natočil na video. Do té doby lidstvo znalo i tenhle druh hlavně z mrtvých kusů vyplavených na břeh nebo vytažených v sítích. Hlubina si své obry střeží a odhaluje je jen po malých krůčcích.
Znali ji jen mrtvou
Celý příběh je vlastně o mrtvých zvířatech. Vůbec poprvé druh popsali v roce 1925, a to jen ze dvou chapadel nalezených v žaludku vorvaně. Odtud pochází i jméno.
Zlom přišel až v roce 2007. Rybářská loď v Rossově moři vytáhla samici o hmotnosti skoro pět set kilo, dosud největší a nejzachovalejší kus. Ještě žila a rvala se s rybou na háku. Dnes je vystavená v muzeu na Novém Zélandu. Poprvé tak měli vědci k dispozici téměř neporušené tělo, na kterém mohli studovat, jak zvíře doopravdy vypadá. Vorvani přitom kolosální oliheň loví dál a mnozí nesou na hřbetě kulaté jizvy po jejích hácích. Souboj obra s obrem se odehrává v hlubinách, kam skoro nevidíme, a my o něm víme jen z jizev a zobáků, které po něm zůstanou.