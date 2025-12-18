Štíhlé vítězství: Proč se svět znovu klaní stejnému ideálu?
18. 12. 2025 – 16:24 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ještě nedávno slibovalo hnutí body positivity trvalou změnu v tom, jak se díváme na těla a hodnotu člověka. Dnes ale slavné tváře, které přijetí vlastního vzhledu pomáhaly prosadit, rychle mizí zpět ve štíhlém ideálu. Nejde přitom jen o hubnutí, ale o rozpad pocitu sounáležitosti a o otázku, zda byla inkluze skutečná, nebo jen dočasný trend.
Ještě před pár lety se zdálo, že se konečně něco láme. Ve veřejném prostoru začaly být vidět různé typy postav, slavné ženy mluvily o přijetí sebe sama a sociální sítě nabízely útočiště lidem, kteří se celý život nevešli do úzkého ideálu krásy. Body positivity se z okrajového hnutí proměnilo v jazyk popkultury. Jenže dnes se karta znovu obrací. Řada známých osobností, které se dříve otevřeně hlásily k přijetí vlastního těla, náhle výrazně zhubla. Meghan Trainor, Amy Schumer, Mindy Kaling nebo Oprah Winfrey jsou jen některá jména, která se v posledních měsících opakují v titulcích. Nejde přitom jen o jejich postavy, ale o to, co jejich proměna symbolizuje. Pro mnoho lidí totiž mizí něco víc než pár kil – mizí pocit, že nejsou sami.
Debata, která se kolem hubnutí celebrit a influencerů rozhořela, se často točí kolem osobní svobody a tělesné autonomie. Každý má přece právo nakládat se svým tělem podle sebe. Jenže tahle rovina zakrývá hlubší problém. Pro část publika nebyly tyto ženy jen slavné tváře, ale zástupkyně zkušenosti lidí s většími těly, která byla dlouhodobě vytlačovaná na okraj. Když se pak tón změní a štíhlost se znovu začne prezentovat jako ideál, mnozí to nevnímají jako osobní volbu, ale jako tichý vzkaz: to, kým jsi teď, už není dost dobré.
Od naděje k regresi
Hnutí body positivity vzniklo jako reakce na extrémní tlak na vzhled, který dominoval devadesátým letům a počátku nového tisíciletí. Vyhublá těla byla normou a jakákoli odchylka byla veřejně trestána posměchem. Kolem roku 2012 se ale začal objevovat jiný hlas. Mladší generace začaly otevřeně mluvit o tom, že hodnota člověka nesouvisí s váhou, a sociální sítě se staly místem, kde lidé s většími postavami poprvé ve větším měřítku viděli sami sebe reprezentované bez karikatury a studu.
V módě i médiích se objevily plus-size modelky, některé značky rozšířily velikostní nabídku a celebrity mluvily o sebelásce a přijetí. Amy Schumer otevřeně odmítala retuše, Meghan Trainor stavěla kariéru na popěvcích oslavujících křivky, Mindy Kaling se s nadsázkou vymezovala vůči štíhlému ideálu. Pro mnoho lidí to byl zásadní moment. Nešlo o to, že by se štíhlost přestala existovat, ale že přestala být jedinou povolenou možností.
Jenže tahle změna měla trhliny už od začátku. Statistiky ukazovaly, že Hollywood i módní průmysl zůstávají hluboce zakořeněné v preferenci štíhlosti. Postavy s nadváhou se objevovaly zřídka a často v komických nebo méně důstojných rolích. Inkluze existovala, ale často jen na povrchu. Jakmile se objevily nové trendy, návrat estetiky devadesátých let a především léky na hubnutí, celý systém se začal rychle vracet do starých kolejí. Módní týdny zaznamenaly dramatický úbytek plus-size modelek a značky, které dříve mluvily o rozmanitosti, začaly tiše couvat.
Když nejde o váhu, ale o hodnoty
Podobný posun je patrný i na sociálních sítích. Mnoho influencerů, kteří si vybudovali publikum mluvením o životě v těle mimo tradiční normy krásy, dnes hubne. Někteří o tom mluví otevřeně, jiní mlčí a jednoduše přestávají vytvářet obsah, který je proslavil. Pro jejich sledující to ale není neutrální změna. Lidé, kteří v těchto profilech našli komunitu a pocit, že jejich tělo není problém, se najednou cítí opuštění.
Podstatné je, že většina negativních reakcí nemíří na samotné hubnutí. Nejde o vztek nad tím, že je někdo štíhlejší. Jde o pocit, že se změnilo poselství. Když někdo roky tvrdí, že tělo má hodnotu bez ohledu na velikost, a pak začne své dřívější já prezentovat jako něco, co bylo třeba překonat, vysílá to silný signál. Ne o sobě, ale o všech ostatních, kteří v podobném těle stále žijí.
Tady se ukazuje, že problémem není váha, ale autenticita. Původní hnutí za přijetí lidí s většími těly nebylo o oslavě konkrétní postavy, ale o respektu, důstojnosti a rovném zacházení. Současný návrat štíhlého ideálu ale odhaluje, že pro část lidí šlo spíš o trend než o skutečné přesvědčení. Jakmile se kulturní vítr otočil, otočily se i hodnoty.
Současně se znovu vrací otevřená fatfobie. Nenávistné komentáře, které se na čas stáhly do pozadí, jsou zpět a často hlasitější než dřív. Značky i jednotlivci hlásí tisíce útoků a lidé, kteří doufali v trvalou změnu, mluví o vyčerpání. Přesto existují místa, kde se jiný přístup drží. Lokální obchody, komunitní skupiny, malé online prostory nebo prostě přátelství mimo dietní kulturu. Tam, kde se lidé nemusí obhajovat, vysvětlovat ani se zmenšovat, aby mohli patřit.
Možná právě v tom je dnes klíčová lekce celé debaty. Nejde o to, kdo zhubl a kdo ne. Jde o to, jak snadno se společnost vrací k měřítkům hodnoty založeným na kontrole a konformitě. A také o to, že skutečná změna nezačíná u trendů ani u celebrit, ale u schopnosti udržet respekt k lidem s různými typy postav, i když už se to zrovna nenosí.