Štěstí už je na cestě! Hvězda Ulice se pochlubila bříškem, má dokonce vybrané i jméno
17. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Nastávající maminka už se nemůže dočkat.
Když nedávno Šárka Krausová, kterou si diváci Ulice oblíbili coby Adrianu Peškovou, oznamovala odchod z nekonečného seriálu, nejdřív uváděla, že se nedokáže naplno soustředit na víc pracovních příležitostí najednou.
Mezi řečí ale prohodila, že má také ještě jiné osobní důvody. A už v tu chvíli se vyskytly spekulace, že by herečka mohla být těhotná. Netrvalo to dlouho a rostoucí bříško všechny dohady potvrdilo.
Šárka si nedávno vyrazila na křest knihy Děkovačky Libuše Švormové, kde potvrdila, že se momentálně soustředí především na roli nastávající maminky a na práci nemá ani pomyšlení: „Já už se snažím si dávat pohodičku a klid, protože cítím, že to miminko si to žádá. Když jsem se snažila ještě pracovat, tak už se mu to moc nelíbilo a dalo mi najevo, že by radši byl klidnější režim,“ prozradila pro eXtra.cz.
Zmiňovaný odchod z Ulice byl ale podle Šárky spíš souhrou okolností, s těhotenstvím nesouvisel: „Já jsem v Ulici skončila už asi půl roku předtím, protože ty věci se předtáčejí. Takže když jsem zjistila, že jsem těhotná, už jsem vlastně moc nepracovala,“ uvedla věci na pravou míru.
Z těhotenství má ale radost: „My jsme s manželem už vlastně dlouho doufali, že k nám nějaké miminko přijde, takže jsme byli velmi šťastní, že se naše očekávání opravdu naplnilo,“ svěřila se.
S manželem už znají i pohlaví dítěte, prozradit ho ale zatím nechtějí. A to samé platí i o jménu. Vybráno mají, ale neřeknou.
Za výběrem přitom stojí především mazaná taktika manžela: „Manžel zvolil taktiku lehké manipulace. Když jsme jeli na dovolenou, tak začal tomu miminku v bříšku říkat určitým jménem. Já jsem to odmítala a on furt tak ze srandy v tom pokračoval, až jsem to jméno začala taky používat,“ smála se herečka.