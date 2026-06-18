Štěstí nevydrželo. Moderátorka televizních novin potvrdila krach vztahu
18. 6. 2026 – 6:31 | Magazín | Jana Strážníková
Romantika se slovenským zpěvákem odezněla a půvabná moderátorka zůstala sama.
Oblíbená moderátorka televizních novin Veronika Petruchová se ještě nedávno musela cítit jak na obláčku. Rozkvétal jí totiž vztah se slovenským hudebníkem Tomášem Drahošem (kterého možná znáte pod uměleckým jménem Tommy Kotty), jedno romantické randíčko střídalo druhé a vypadalo to, že tady půjde o něco velkého.
Ukazuje se ale, že zdání klamalo a láska bohužel moc dlouho nevydržela. Moderátorka to sama potvrdila, když si s ní popovídal redaktor magazínu eXtra.cz na akci ku příležitosti otevření výživové poradny Hanky Borkovcové.
„S Tomášem jsme se vídali, několikrát za mnou byl v Praze, já za ním zase v Bratislavě. Užili jsme si takovou tu randící fázi našeho života,“ zamyslela se.
Rozchod ale bez vytáček potvrdila: „Zároveň jsme se rozhodli, že půjdeme každý svojí cestou.“ Vztah prý byl krátký, ale intenzivní, potvrdila také pro TV Nova.
Svůdníci, kteří by se ale okamžitě chtěli chopit příležitosti, si mohou dát pohov – Veronika rovnou dodává, že od randění teď chce mít chvíli pokoj.
„Já nejsem ten typ, co by chodil ze vztahu do vztahu. Takže teďka mám pauzičku,“ vysvětlila.
Existuje ale možnost, že moc dlouhá nebude: „Uvidím, co přinese léto. Myslím si, že to je ideální čas na seznamování se a potkávání nových lidí,“ dodala tajemně.
Pokud ale s Veronikou někam vyrazíte, dejte pozor, abyste se zajímali o ní jako o člověka, nikoliv televizní celebritu. S tím má totiž prý na rande komické zkušenosti:
„Pozval mě nějaký muž na rande a vyšlo z toho vlastně to, že neměl zájem ani tak ani o moji osobu jako o tu osobnost, kterou zná z televize. Bylo to hodně o tom, že se se mnou chtěl hodně fotit a hodně jsme si povídali o tom, jaká je Lucka Borhyová, jaká je Kristínka Kloubková, jak často chodíme do práce, a jak se dlouho líčíme... Takže to byl spíš takový fanouškovský pokec a já myslela, že jdu na rande, tak to byla taková jako trošku peripetie,“ smála se půvabná moderátorka.