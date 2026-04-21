Štěstí je na světě. Oblíbená herečka porodila a pochlubila se překrásným chlapečkem

21. 4. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Štěstí je na světě. Oblíbená herečka porodila a pochlubila se překrásným chlapečkem
zdroj: Profimedia.cz
Populární herečka zažívá nesmírně šťastné chvíle a o trochu štěstí se rozhodla rozdělit se světem.

Když při spolupráci na hudebním projektu přeskočila jiskra mezi herečkou a zpěvačkou Bárou Polákovou a výrazně mladším kolegou Štěpánem Urbanem, spousta lidí nedávala především kvůli věkovému rozdílu vztahu dlouhého trvání. Pár od sebe dělí 14 let.

Jenže to vypadá, že byli úplně vedle. Bára a Štěpán jsou totiž nejen stále šťastně spolu, ale právě přivítali na světě potomka: Narodil se jim krásný chlapeček.

„A potom... neděle to byla... se po té duze sklouznul František až k nám,“ napsala Bára k fotce, kde je vidět detail synových maličkých nohou.

Pod příspěvkem se hned nahromadil hotový dav gratulantů a k cestě do života Františkovi prší jedno blahopřání za druhým.

Pro Báru už se jedná o třetího potomka: Dvě dcery má se známým hercem Pavlem Liškou z předchozího vztahu. Ten už ale skončil před osmi lety. 

Štěpán si naopak odbývá svou otcovskou premiéru.

Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, tělo bylo v jeho autě

Lidé často neznají skutečná jména celebrit. Jen 10 % zvládne tenhle test bez chyby

