Štěstí je na světě. Oblíbená herečka porodila a pochlubila se překrásným chlapečkem
21. 4. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Populární herečka zažívá nesmírně šťastné chvíle a o trochu štěstí se rozhodla rozdělit se světem.
Když při spolupráci na hudebním projektu přeskočila jiskra mezi herečkou a zpěvačkou Bárou Polákovou a výrazně mladším kolegou Štěpánem Urbanem, spousta lidí nedávala především kvůli věkovému rozdílu vztahu dlouhého trvání. Pár od sebe dělí 14 let.
Jenže to vypadá, že byli úplně vedle. Bára a Štěpán jsou totiž nejen stále šťastně spolu, ale právě přivítali na světě potomka: Narodil se jim krásný chlapeček.
„A potom... neděle to byla... se po té duze sklouznul František až k nám,“ napsala Bára k fotce, kde je vidět detail synových maličkých nohou.
Pod příspěvkem se hned nahromadil hotový dav gratulantů a k cestě do života Františkovi prší jedno blahopřání za druhým.
Pro Báru už se jedná o třetího potomka: Dvě dcery má se známým hercem Pavlem Liškou z předchozího vztahu. Ten už ale skončil před osmi lety.
Štěpán si naopak odbývá svou otcovskou premiéru.
View this post on Instagram