Stěhujete se? Tohle si raději zjistěte dřív, než bude pozdě

15. 6. 2025 – 6:35 | Magazín | Veronika Borská

Stěhování na obzoru? Než poprvé otočíte klíčem v novém domově, čeká vás lavina rozhodnutí, výběrů a drobných i větších výzev. Kde začít, co nepodcenit a jak si ušetřit nervy i peníze? Připravte se tohle bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete!

I když si stěhování naplánujete do posledního detailu, je dobré počítat s tím, že ne všechno půjde podle plánu. Zpožděné auto, rozbitá sklenička nebo ztracený šroub k posteli, a to všechno k tomu patří a není důvod kvůli tomu propadat panice. Kdo je připraven, ten zvládá podobné zádrhely s větším klidem. Pokud se stěhujete s dětmi, dopřejte jim čas se s novou situací sžít. Nechte je zabalit si vlastní krabici s poklady a zapojte je třeba do výběru nového pokojíčku, pomůže jim to cítit se součástí změny a sníží to jejich nejistotu. A když už je řeč o balení, nezapomeňte na takzvanou “zlatou krabici“, tedy tu, kterou budete chtít mít po ruce jako první. Měla by obsahovat všechno, co se vám bude hodit hned po příchodu: toaletní papír, nabíječky, pár talířů a příborů, kartáček na zuby, ručník nebo třeba oblíbenou kávu. Krabice s první pomocí pro nový domov.

Na co myslet ještě před stěhováním: co si zjistit, než podepíšete smlouvu

Když vybíráte nový domov, snadno se necháte unést prvními dojmy. Slunný obývák, krásná kuchyň nebo vůně dřeva ve starším domě dokážou zatemnit úsudek. Jenže právě v téhle chvíli je potřeba mít oči otevřené. Skvělý byt nebo dům totiž automaticky neznamená skvělé bydlení. Co si tedy raději ověřit ještě dřív, než se pustíte do balení?

Lokalita a sousedé: kdo a co vás čeká za zdí I ten nejkrásnější byt ztrácí na hodnotě, když bydlíte vedle hlučných sousedů, v neklidné čtvrti nebo na místě bez jakékoli občanské vybavenosti. Zajímejte se o to, jaká je bezpečnost v okolí, jaké služby jsou poblíž, kde zaparkujete a kdo bydlí v domě nebo na ulici. Místní facebookové skupiny často prozradí víc než realitní makléř. Právní čistota nemovitosti: pozor na skryté komplikace Před podpisem jakékoli smlouvy nahlédněte do katastru nemovitostí. Ověřte si, že nemovitost opravdu patří tomu, kdo ji nabízí, a že není zatížená exekucí, věcným břemenem nebo jiným právním omezením. Na první pohled krásné bydlení může skrývat právní past, ze které se těžko dostává ven. Energetické náklady a technický stav: nenechte se překvapit účty Zajímejte se o průměrné měsíční náklady i technický stav rozvodů. Kotel na hranici životnosti, netěsnící okna nebo zastaralá elektroinstalace mohou zpočátku působit nenápadně, ale ve výsledku vás mohou stát nemalé peníze. Nechte si ukázat poslední vyúčtování a pokud si nejste jisti, pozvěte si odborníka na technickou inspekci. Důležité je také předem se s majitelem jasně domluvit – zejména pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno, kdo bude hradit případné opravy nebo výměnu vybavení. Jasná dohoda předem vám ušetří nepříjemnosti a zbytečné spory. Dopravní dostupnost a každodenní logistika Mapy a jízdní řády vám napoví hodně, ale nejvíc zjistíte, když si cestu z nového domova vyzkoušíte na vlastní kůži. Jak dlouho trvá cesta do práce nebo školy v ranní špičce? Je poblíž zastávka MHD, obchod nebo lékař? Pokud se stěhujete bez auta, ověřte si, jestli budete schopni fungovat bez něj i dlouhodobě. Územní plán a budoucnost okolí To, co dnes vypadá jako tichá ulice s výhledem na louku, může být za dva roky staveniště nového nákupního centra. Proto doporučujeme nahlédnout do územního plánu – ten je veřejně dostupný a prozradí, co se v okolí chystá. Ušetří vám to zklamání i zbytečné investice.

Kontrola technického stavu nového bytu/domu

Před nastěhováním se vyplatí udělat důkladnou prohlídku jde sice o zdánlivé drobnosti, ale právě ty vám mohou později způsobit nemalé komplikace.

Fungují všechna světla a zásuvky?

Neprotékají kohoutky?

Otevírají se a zavírají okna i dveře?

Jaký je signál Wi-Fi nebo mobilního operátora?

Změna trvalého bydliště a přepis služeb

Změna adresy znamená i běhání po úřadech – ale pokud víte kam, zvládnete to bez problémů.

Trvalé bydliště: Na obecním úřadě s občankou a nájemní nebo kupní smlouvou.

Řidičský průkaz a vozidlo: Do 10 pracovních dnů po změně trvalého bydliště.

Zdravotní pojišťovna, lékaři, banka, pošta: Nezapomeňte aktualizovat kontaktní údaje.

Přepis energií a internetu: Ideálně několik dní před stěhováním – sepište stavy měřidel a udělejte fotodokumentaci.

Po přestěhování, zpomalte a dejte věcem čas

Po všech těch krabicích, papírování a přesunech může být lákavé chtít mít vše hotové hned. Ale pravda je, že není potřeba vybalit celý byt během jednoho víkendu. Dovolte si zpomalit. Začněte ložnicí a kuchyní, tedy místnostmi, které využíváte nejčastěji a které vám poskytnou zázemí pro běžný provoz. Ostatní části bytu si mohou na svou chvíli ještě počkat.

A pokud s vámi stěhuje i čtyřnohý člen rodiny, dopřejte mu co nejvíc známého. Oblíbený pelíšek, miska a klidné místo v jedné místnosti mu pomohou zvládnout nové prostředí s menším stresem. Adaptace,ať už vaše, nebo vašeho mazlíčka je proces, ne závod.