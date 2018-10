Sté výročí vzniku Československa: Do Prahy míří Merkelová i Macron

9:54

Do Národního muzea v pátek budou převezeny vzácné dokumenty související se vznikem Československa. K nejvýznamnějším patří mnichovská dohoda , od jejíhož podpisu uplynulo letos 80 let. Originální dokumenty budou součástí výstavy, která od neděle částečně otevře historickou budovu muzea po rekonstrukci pro veřejnost. Dnes se do muzea přijdou podívat novináři.