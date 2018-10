Sté výročí vzniku Československa: Do Prahy dorazila Merkelová, s Babišem jednala o Africe

11:00

Do sněmovny by se podle říjnového volebního modelu agentury STEM dostalo osm stran. Neuspěla by TOP 09. Volby by jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů, což by mu zajistilo 83 křesel. Druhá ODS by získala 12,9 procenta hlasů a 27 mandátů. Účast by se pohybovala okolo 57 procent.