Stávka v ČT a ČRo se projeví ve vysílání, závazky podle organizátorů neporuší
17. 6. 2026 – 16:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do jednodenní výstražné stávky v České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) se v pondělí 22.června zapojí stovky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií.
Chtějí dát najevo nesouhlas s vládním návrhem změnit jejich financování. Stávka se projeví ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby, uvedli dnes organizátoři protestu z iniciativy zaměstnanců Veřejnoprávně. V případě, že vláda bude v krocích ke změně financování pokračovat, je iniciativa připravena přistoupit k razantnějším akcím. Stávka má podporu odborových organizací obou médií, které ji ale nevyhlašují.
Vláda v pondělí schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se sníží o zhruba 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) stávku respektuje, chápe ji jako nesouhlas s tím, kolik mají veřejnoprávní média dostat peněz z rozpočtu. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes opětovně odmítl, že by vláda chtěla předpisem zasahovat do obsahu ČT a ČRo. Prezident Petr Pavel označil stávku za legitimní. Novinářům při návštěvě Vysočiny řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování těchto veřejnoprávních médií. Šéf koaličních Motoristů Petr Macinka pokládá oznámený důvod stávky za zástupný. "Myslím, že správné by bylo začít konečně šetřit. Myslím, že je kde. Šetří všichni, musí i ČT a ČRo," sdělil ČTK ministr zahraničí.
Stávkující naopak podpořili někteří opoziční politici, například předseda ODS Martin Kupka či místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš.
"Stávka neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby," uvedli zástupci obou médií a iniciativy Veřejnoprávně. Zpravodajství a publicistika podle nich zůstanou v ČT i ČRo zachovány v plném rozsahu.
Stávka se v ČT projeví na všech stanicích kromě Déčka, na sociálních sítích, v iVysílání, na webech i teletextu. "Součástí stávky bude protestní shromáždění v pondělí mezi 12:00 a 13:00 před budovou zpravodajství ČT," řekl Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v ČT. Výstražná stávka se projeví také na všech stanicích ČRo kromě dětské stanice Radio Junior. "Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání," doplnil Jan Herget ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v ČRo.
Vedení ČRo vzalo podle svého vyjádření oznámení výstražné stávky části svých zaměstnanců na vědomí. "Respektujeme právo zaměstnanců vyjádřit svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Zároveň je naší povinností zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům," uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral.
Do stávky se podle organizátorů zapojí také zaměstnanci, kteří nejsou běžně slyšet ani vidět ve vysílání a nezajišťují kritický provoz obou institucí. Další konkrétní projevy stávky iniciativa představí v pondělí.
O přehodnocení stanoviska vlády k financování ČT a ČRo žádají premiéra rektoři. V dopise, který zveřejnili na síti X, uvedli, že podporují nezávislé a předvídatelné financování ČT a ČRo. Rektoři se obávají, že se záměr na snížení objemu peněz na provoz ČT a ČRo velmi negativně projeví na schopnosti obou médií zajistit všechny vzdělávací a popularizační aktivity pro veřejnost v potřebném rozsahu a kvalitě. "Kvalitní veřejná služba v této oblasti totiž není pouze nákladem veřejných rozpočtů, ale také investicí do vzdělanosti, informovanosti, společenské odolnosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky," uvedli rektoři.
ČT by podle návrhu schváleného vládou měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy Kč, tedy zhruba o 400 milionů méně. Objem financí se tak vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Předtím se poplatky neměnily v případě televize od roku 2008, v případě rozhlasu od roku 2005.