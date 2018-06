Stavba D3 z Prahy na Tábor začne za tři roky. Jde to pomalu, kritizuje Babiš

Praha chce umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy do budovy, která vznikne dostavbou Lapidária na Výstavišti. Náklady na stavbu zahrnující opravu Lapidária jsou odhadovány na 580 milionů korun. Rozhodnutí pražských radních v úterý sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

9:15