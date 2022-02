Aktualizováno: Státy EU schválily další ruské sankce, zmrazí majetek Putina a Lavrova

(AKTUALIZOVÁNO, 18:32) Státy Evropské unie dnes schválily druhý balík sankcí proti Rusku v reakci na jeho útok proti Ukrajině. Evropský blok vedle omezení významných sektorů ruské ekonomiky zmrazí majetek prezidenta Vladimira Putina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Po jednání unijních ministrů zahraničí to uvedl lotyšský ministr Edgars Rinkévičs. EU rovněž zahájila přípravu dalšího balíku opatření, která mají ještě zásadněji ochromit ruskou ekonomiku.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine

(AKTUALIZOVÁNO, 17:15) Německý ministr financí Christian Lindner řekl, že Německo je otevřené odříznout Rusko od systému SWIFT, ale potřebuje znát všechny následky takového kroku.

German Finance Minister Christian Lindner said Germany is "open" to cutting Russia off Swift. but we have to know all the implications. "You have to know what you're doing."