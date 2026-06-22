Státní zástupce obžaloval pekárnu pod Agrofertem a dva lidi kvůli dotacím na inovační linku
22. 6. 2026 – 17:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Státní zástupce Adam Bašný dnes podal obžalobu na společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb.
Bašný to řekl serveru iROZHLAS.cz. Případem se bude zabývat Krajský soud v Praze. Holding Agrofert dnes na dotaz ČTK zopakoval své dřívější vyjádření, že firma postupovala v souladu se zákonem. Premiér Andrej Babiš (ANO), který Agrofert dříve vlastnil, obžalobu označil za účelovou.
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) dnes v tiskové zprávě uvedl, že obžalovaní jsou obviněni z předložení nepravdivých údajů a zatajení podstatných informací.
"Dnes ráno jsem ke Krajskému soudu v Praze podal obžalobu na dvě obviněné fyzické osoby a obviněnou společnost Pekárna Zelená louka," řekl serveru Bašný z EPPO. Firmu a dva lidi obžaloval z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.
"Probíhající řízení nekomentujeme. Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právními předpisy," napsal dnes ČTK mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
"To jsou samozřejmě účelová stíhání," řekl dnes Babiš po jednání vlády. Podle něj nejprve kontrola z EU hovořila v záležitosti o střetu zájmů. "Když jim řeklo ministerstvo průmyslu a obchodu, že to není střet zájmů, že jim nesedí datum, tak si vymysleli tu inovaci," řekl premiér.
Případ se týká dotace z evropských peněz, kterou České republice odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.
Kontroloři ale během auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Agrofert už dříve uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem a na dotaci měla nárok.
EPPO dnes ke kauze uvedl, že v případě uznání viny by dvěma obžalovaným osobám hrozilo pět až deset let odnětí svobody. Podle obžaloby jim zároveň hrozí pokuty ve výši až 20.000 eur (500.000 Kč) a 41.000 eur (jeden milion Kč) a zákaz čerpání dotací po dobu pěti let.
Samotné společnosti by pak v případě odsouzení mohlo být podle úřadu uloženo zaplatit náhradu škody ve výši přibližně 4,1 milionu eur (100 milionů Kč). Společnost by mohla rovněž čelit pokutě až do výše dvou milionů eur (50 milionů Kč) a patnáctiletému zákazu čerpání dotací.
Podezřelí podle EPPO úmyslně uvedli v omyl ministerstvo průmyslu a obchodu, které ze státního rozpočtu vyplatilo dotaci v plné výši. "Následně po auditu provedeném Evropskou komisí nebyla dotace EU zpětně proplacena, jelikož projekt byl shledán nezpůsobilým pro proplacení, což pro státní rozpočet České republiky znamenalo celkovou ztrátu ve výši 4,1 milionu eur (100 milionů Kč)," uvedl úřad.
Policie začala případ vyšetřovat v říjnu 2024. Zaplombovala majetek pekárny, její výrobní halu a přilehlé budovy ve středočeské obci Herink jako náhradu potenciální škody. Hodnota zajištěných nemovitostí činí podle dřívějších informací 98 milionů korun.
Koncern Agrofert vlastnil premiér Babiš. Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenského fondu RSVP Trust, střet zájmů tím považuje za vyřešený. EU nicméně zaslala českým úřadům dopis, ve kterém požádala o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů.
Bašný v dubnu oznámil rezignaci, státním zástupcem přestane být ke konci června.