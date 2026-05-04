Státní zástupce navrhl Nagyové tříletou podmínku a trest půl milionu korun
4. 5. 2026 – 10:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhnul europoslankyni Janě Nagyové v kauze kolem dotace pro Čapí hnízdo znovu tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest 500.000 korun.
Dopustila se podle něj dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Případem se dnes potřetí začal zabývat Městský soud v Praze.
V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. Soudce Jan Šott dnes uvedl, že vinou Babiše se v současném řízení zabývat nemůže.
Městský soud obžalované v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí, které padlo před tím, než Babiš znovu získal poslaneckou imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými. "Jsme vázáni závěry odvolacího soudu," řekl dnes Šott.
Obhájce Nagyové Josef Bartončík dnes v závěrečné řeči uvedl, že rozhodnutí vrchního soudu zavazující nižší soud k vydání odsuzujícího rozsudku je nezákonné, protiústavní a porušuje platný trestní řád. Jde podle něj o porušení ústavních pravidel, které nemá v historii České republiky obdoby.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.
Bartončík dnes předložil nové listinné důkazy a znalecké posudky. Navrhnul také opětovně vyslechnout svědky, kteří se mohou vyjádřit k vyčlenění společnosti Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, z Agrofertu. Vyslechnout chtěl jako svědka i Babiše. Vrchní soud totiž ve svém závazném rozhodnutí podle advokáta změnil popis skutku a svědci by se k němu tak měli vyjádřit.
Soudce ale jeho návrhy zamítl. Vysvětlil, že městský soud jako nižší soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odvolacího soudu. Jako důkazy dnes provedl pouze tři listiny.
Babiše Sněmovna v minulosti vydala třikrát - v září 2017, v lednu 2018 a v březnu 2022. Po posledních volbách rozhodla, že premiéra ke stíhání nevydá. V trestním řízení tak nelze pokračovat po dobu trvání Babišova nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.