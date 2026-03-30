Stát uvolní rafineriím 100.000 tun ropy z nouzových zásob, schválila vláda
30. 3. 2026 – 17:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stát půjčí tuzemským rafineriím 100.000 tun ropy ze svých nouzových zásob. Důvodem je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL.
Schválila to dnes vláda, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Zásobování českého trhu pohonnými hmotami podle Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nadále funguje normálně a paliv je dostatek. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) uvolnění zásob zkritizoval, jde podle něj o nezodpovědný krok.
Správa podle Babiše začne zásoby rafineriím Orlen Unipetrol dodávat od 1. dubna. Zdůraznil, že půjde o půjčku, rafinerie tak zásoby vrátí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) následně vysvětlil, že půjčka má zajistit stabilní chod rafinerií v Česku a plynulost dodávek paliv k čerpacím stanicím. Příčinou nutnosti půjčky jsou podle něj údržbové a rekonstrukční práce na ropovodu TAL, které byly plánovány dlouho dopředu. S nimi spojená omezení a současná situace na trhu s ropou pak podle Havlíčka vedly k situaci, kdy je v ropovodu menší průtok ropy, ale poptávka po ní stoupá.
Rozhodnutí vlády zkritizoval bývalý ministr průmyslu Vlček. "Je to v současné situaci nesmyslný a mimořádně nezodpovědný krok. Tyto zásoby státu slouží jako bezpečnostní pojistka pro případ extrémní nouze a nejsou určeny k tomu, aby ovlivňovaly tržní ceny, ale k tomu, aby stát a jeho kritická infrastruktura nepřestaly fungovat, když dojde k přerušení dodávek ropy," řekl.
Podle správy rezerv nebude s rychlým uvolněním zásob problém. "Podobnou situací jsme si prošli loni několikrát, když například ze dne na den skončil provoz na ropovodu Družba nebo když kvůli rekonstrukci přístavního mola v Terstu byly omezeny dodávky na ropovodu IKL/TAL," řekl předseda SSHR Pavel Švagr.
Podle něj je benzinu i nafty v Česku stále dostatek, motoristé tak nemají důvod se předzásobovat. "Státní rezervy plní svůj úkol, zásoby máme na 88,5 dne a když bude potřeba, tak uvolníme další," dodal Švagr.
Do Česka v současnosti teče ropa pouze západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL. Do začátku loňského jara ropa tekla do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku loňského března však byly dodávky z něj zastaveny. Na jaře téhož roku byl ovšem rozšířen v Terstu začínající ropovod TAL, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, dále z USA a Afriky. ČR se po jeho rozšíření podle vlády mohla zcela odstřihnout od ruské ropy.