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Stát si znovu přijde na miliardy. EET se vrací, podívejte se, co to bude znamenat pro vaši peněženku

15. 7. 2026 – 13:50 | Zpravodajství | Boris Staněk

Stát si znovu přijde na miliardy. EET se vrací, podívejte se, co to bude znamenat pro vaši peněženku
zdroj: Freepik
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Elektronická evidence tržeb je po několika letech na cestě zpět. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který obnovuje systém v upravené podobě označované jako EET 2.0. Pokud změny projdou ještě Senátem a získají podpis prezidenta, začnou platit od 1. ledna 2027.

Pro některé podnikatele to bude znamenat nové povinnosti, jiným naopak novela přinese daňové úlevy. Stát si od návratu evidence slibuje vyšší výběr daní i omezení šedé ekonomiky.

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Koho se návrat EET dotkne

Nová elektronická evidence tržeb nebude platit pro všechny podnikatele. Povinnost se nebude vztahovat na osoby samostatně výdělečně činné zařazené do prvního pásma paušální daně s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Ostatní podnikatelé budou muset své tržby znovu evidovat, nově včetně plateb kartou a dalších bezhotovostních transakcí. Zároveň odpadne povinnost tisknout účtenky s fiskálním identifikačním kódem, což má podle ministerstva financí celý systém zjednodušit.

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Co to bude znamenat pro vaši peněženku

Samotná registrace do systému nebude zpoplatněna, část podnikatelů ale bude muset upravit nebo pořídit pokladní software a zajistit jeho propojení s novou evidencí. Výše nákladů se bude lišit podle velikosti provozovny i používaného vybavení. Na druhé straně novela obsahuje také opatření, která mohou některým podnikatelům finančně ulevit. Počítá například se snížením DPH na nealkoholické nápoje podávané v restauracích nebo s daňovým zvýhodněním spropitného do výše sedmi procent tržeb.

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Stát očekává miliardy navíc

Ministerstvo financí odhaduje, že obnovení EET zvýší příjmy veřejných rozpočtů přibližně o 14 miliard korun ročně.

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Zákon ještě čeká další schvalování

Schválením ve Sněmovně legislativní proces nekončí. Návrhem se nyní bude zabývat Senát a následně prezident republiky. Pokud zákon projde beze změn, začne nová elektronická evidence tržeb platit od začátku roku 2027, přičemž první měsíc bude fungovat ve zkušebním režimu. Součástí novely je také návrat daňové slevy za umístění dítěte do mateřské školy, známé jako školkovné.

Tagy:
stat bezhotovostní platby Elektronická evidence tržeb (EET) EET
Zdroje:
České Noviny, finanční zpráva, SeznamZprávy

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