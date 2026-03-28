Stát rozdává peníze na „chytré byty“: senioři mohou ušetřit tisíce, ale málokdo o tom ví
28. 3. 2026 – 10:21 | Zprávy | Anna Pecena
Automatické topení, levnější elektřina i nižší účty bez námahy. Dotace na chytrou domácnost v roce 2026 existují – jenže většina lidí o ně vůbec nežádá. Přitom právě důchodci mohou patřit mezi ty, kteří na nich vydělají nejvíc.
Chytrá domácnost jako cesta k nižším účtům
Moderní „chytrá domácnost“ už dávno není jen luxus pro technologické nadšence. V roce 2026 se stává hlavně nástrojem, jak výrazně snížit výdaje za energie. Automatizace topení, chytré termostaty nebo řízení spotřeby elektřiny dokážou snížit náklady o tisíce korun ročně.
A právě na tyto úspory cílí státní podpora, zejména program Nová zelená úsporám, který podporuje modernizaci domácností a snižování energetické náročnosti.
Dotace sice nejsou vždy označené přímo jako „chytrá domácnost“, ale ve skutečnosti na ni míří. Financují totiž technologie, které ji tvoří – například regulaci vytápění, obnovitelné zdroje nebo řízené větrání.
Kolik můžete získat (a proč jde o velké peníze)
Částky nejsou zanedbatelné. Na zateplení domu lze získat až 250 tisíc korun, na obnovitelné zdroje energie až 150 tisíc korun.
Celkově může podpora u komplexnějších úprav přesáhnout i milion korun, pokud se kombinuje více opatření najednou.
Navíc nově stát v roce 2026 přichází s dalším trikem: místo klasických dotací nabízí i bezúročné úvěry, kde za vás zaplatí úroky.
Pro seniory je důležité, že existuje i varianta NZÚ Light, zaměřená na domácnosti s nižšími příjmy, kde zůstávají přímé dotace zachované.
Výsledek? Investice do „chytré domácnosti“ se může vrátit výrazně rychleji, než by člověk čekal.
Proč to využívá jen zlomek lidí
Paradoxem zůstává, že o tyto peníze si žádá jen část domácností. Důvod je jednoduchý: systém je složitý a většina lidí si pod pojmem dotace nepředstaví právě chytrou domácnost.
Další problém je změna systému. V roce 2026 se totiž podpora postupně přesouvá z klasických dotací směrem k zvýhodněným úvěrům, což část lidí odrazuje.
Přitom právě automatizace domácnosti – třeba chytré řízení topení nebo větrání – patří mezi nejrychlejší způsoby, jak začít šetřit bez zásadních stavebních zásahů.
Závěr je jednoduchý: stát dnes nepřímo platí lidem za to, aby měli nižší účty. Jenže kdo se o to aktivně nepřihlásí, ten o tyto peníze přichází.