Dnes je sobota 28. března 2026., Svátek má Soňa
Počasí dnes 4°C Zataženo

Stát rozdává peníze na „chytré byty“: senioři mohou ušetřit tisíce, ale málokdo o tom ví

28. 3. 2026 – 10:21 | Zprávy | Anna Pecena

výhody pro seniory zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Automatické topení, levnější elektřina i nižší účty bez námahy. Dotace na chytrou domácnost v roce 2026 existují – jenže většina lidí o ně vůbec nežádá. Přitom právě důchodci mohou patřit mezi ty, kteří na nich vydělají nejvíc.

Chytrá domácnost jako cesta k nižším účtům

Moderní „chytrá domácnost“ už dávno není jen luxus pro technologické nadšence. V roce 2026 se stává hlavně nástrojem, jak výrazně snížit výdaje za energie. Automatizace topení, chytré termostaty nebo řízení spotřeby elektřiny dokážou snížit náklady o tisíce korun ročně.

A právě na tyto úspory cílí státní podpora, zejména program Nová zelená úsporám, který podporuje modernizaci domácností a snižování energetické náročnosti.

Dotace sice nejsou vždy označené přímo jako „chytrá domácnost“, ale ve skutečnosti na ni míří. Financují totiž technologie, které ji tvoří – například regulaci vytápění, obnovitelné zdroje nebo řízené větrání.

Kolik můžete získat (a proč jde o velké peníze)

Částky nejsou zanedbatelné. Na zateplení domu lze získat až 250 tisíc korun, na obnovitelné zdroje energie až 150 tisíc korun.

Celkově může podpora u komplexnějších úprav přesáhnout i milion korun, pokud se kombinuje více opatření najednou.

Navíc nově stát v roce 2026 přichází s dalším trikem: místo klasických dotací nabízí i bezúročné úvěry, kde za vás zaplatí úroky.

Pro seniory je důležité, že existuje i varianta NZÚ Light, zaměřená na domácnosti s nižšími příjmy, kde zůstávají přímé dotace zachované.

Výsledek? Investice do „chytré domácnosti“ se může vrátit výrazně rychleji, než by člověk čekal.

Proč to využívá jen zlomek lidí

Paradoxem zůstává, že o tyto peníze si žádá jen část domácností. Důvod je jednoduchý: systém je složitý a většina lidí si pod pojmem dotace nepředstaví právě chytrou domácnost.

Další problém je změna systému. V roce 2026 se totiž podpora postupně přesouvá z klasických dotací směrem k zvýhodněným úvěrům, což část lidí odrazuje.

Přitom právě automatizace domácnosti – třeba chytré řízení topení nebo větrání – patří mezi nejrychlejší způsoby, jak začít šetřit bez zásadních stavebních zásahů.

Závěr je jednoduchý: stát dnes nepřímo platí lidem za to, aby měli nižší účty. Jenže kdo se o to aktivně nepřihlásí, ten o tyto peníze přichází.

Tagy:
bydlení peníze senior vyhody slevy senioři
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

