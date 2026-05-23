Stát podle Babiše zvažuje prodej Explosie, opozice před tím varuje
23. 5. 2026 – 9:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stát uvažuje o prodeji pardubického výrobce střelného prachu a dalších výbušnin Explosia, řekl dnes po návštěvě firmy premiér Andrej Babiš (ANO).
Sám je pro prodej, výnos z něj by podle premiéra bylo možné použít i na splnění závazků ČR vůči Severoatlantické alianci (NATO). Zástupci opozice varují před oslabením bezpečnosti státu a snahami pomáhat státnímu rozpočtu prodejem strategického podniku. Podle expertů na bezpečnost musí stát zajistit, aby se výroba i po případné změně majitele dál rozvíjela a nepřemístila se i s know-how mimo Česko.
Zájem o Explosii projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy, řekl Babiš ČTK a České televizi. Pokud by byl prodej "na stole", jediným kritériem bude podle premiéra cena. "Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a zachování si pozice i z titulu vztahu Explosie a české armády," řekl Babiš.
Výnos z prodeje může být podle premiéra extrémně vysoký. "Mimochodem ty peníze možná, pokud armáda bude připravena, by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO," dodal. Členské země NATO se zavázaly vydávat na obranné výdaje do roku 2025 dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), loni závazek zvýšily na pět procent HDP do roku 2035, z čehož 3,5 procenta mají být přímé obranné výdaje. Babiš dřív uvedl, že Česko loni závazek nesplnilo a pravděpodobně ho nesplní ani letos.
Ekonomický deník ve čtvrtek napsal, že Babiš otevřel téma prodeje Explosie ve středu na schůzce na ministerstvu obrany. Dnes premiér uvedl, že o Explosii má zájem francouzská státní firma a koupit by podnik určitě chtěly také české zbrojařské společnosti. Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) uvedla, že Explosia svým zaměřením a postavením v obranném průmyslu stále naplňuje kritéria, která CSG při potenciálních akvizicích sleduje. Zbrojařský holding Colt CZ se "ke spekulacím týkajícím se akvizic" odmítl vyjádřit.
Zástupci opozičních stran odmítli, že by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví mělo v nynější bezpečnostní situaci po vpádu Ruska na Ukrajinu vůbec přemýšlet. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) poukázala na to, že Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět posiluje vlastní obranný průmysl a snaží se být nezávislý na cizích dodavatelích. "To není vize, to je popření základní bezpečnostní logiky," řekla ČTK. Stát, který se dobrovolně zbavuje klíčové výroby v oblasti obrany, oslabuje sám sebe, dodala.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba vláda nejprve vzdala jakoukoli snahu o rozpočtovou odpovědnost a teď se snaží zalepit díry v rozpočtu prodejem strategického podniku. "Nebylo by dobře, kdyby stát opakoval chyby z minulosti a zbavil se další firmy ve strategickém průmyslovém odvětví. Explosia je v zisku, má skvěle rozjetý investiční plán a nevidím jediný důvod, proč by se jí měl stát zbavovat," uvedl někdejší ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN). Právě ministerstvo průmyslu a obchodu akcie Explosie drží, stát firmu koupil v roce 2002 od Babišova holdingu Agrofert. "Neměli bychom se zbavovat rodinného stříbra," řekl místopředseda sněmovního výboru pro obranu Jiří Horák (KDU-ČSL).
Explosia nemusí být vlastněná pouze státem, uvedl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek. "Výroba střelného prachu je strategická výroba a stát musí garantovat, že výroba bude nadále rozvíjena, nebude přesouvána mimo ČR a strategičtí dodavatelé ministerstva obrany, tedy výrobci munice, budou mít garantovány dodávky," dodal. Podle analytika Vlastislava Břízy z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy by bylo načasování prodeje Explosie v tuto chvíli ideální. Naopak podle Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky by takto strategicky významná firma měla zůstat v rukou státu, právě i kvůli současné bezpečnostní situaci ve světě.