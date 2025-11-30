Šťastný: Motoristé trvají na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný
30. 11. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Motoristé trvají na tom, že jejich kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek je z právního hlediska bezúhonný, zůstává nominantem strany do vlády.
V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to dnes řekl předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný. Právní důvody pro nejmenování Turka strana nezná.
Prezident Petr Pavel má k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Šéf ANO uvedl, že hlava státu nesouhlasí s Turkovou nominací z právních důvodů. Hrad dosud žádné takové důvody nevznesl. Novou koalici vytváří ANO, SPD a Motoristé.
Motoristé navrhli Turka na ministra životního prostředí, původně ho chtěli do čela diplomacie. V Černínském paláci by měl podle návrhu nakonec usednout předseda strany Petr Macinka, který byl původně kandidátem na ministra životního prostředí. Podle Šťastného se jednalo o vstřícný návrh.
"Oba nominanti na tyto pozice jsou zkušenými lidmi. Stran Filipa Turka neznáme právní důvody, něco nás informoval pan předseda Babiš, něco se objevilo i v médiích z fotografie jeho poznámek, ale v tomto ohledu nejsme z toho moudří a čekáme na jednání s panem prezidentem," uvedl Šťastný, který se má stát ministrem pro sport, prevenci a zdraví.
Nadále věří, že rozhovory Macinky i Turka s prezidentem povedou k nějakému posunu. Pokud by nastala situace, kdy hlava státu bude nadále nominace odmítat, musejí se Motoristé poradit o dalším postupu, řekl Šťastný. Kompetenční žalobu ale nezvažuje, což v sobotu uvedl i předseda strany Macinka.
Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.
"Rozhodně kontroverze Filipa Turka nepřispívají k hladkému jednání na Hradě," řekl kandidát ANO na ministra školství Robert Plaga. Ani on nezná případné právní důvody, které Pavel pro nejmenování Turka má. Podle Plagy existuje určitá hranice, kdy by Motoristé měli nominaci změnit, a to v případě, že se objeví závažné nové skutečnosti.
Plaga odhaduje, že nová vláda vznikne do poloviny prosince. Co se týče řešení Babišova střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert očekává, že Babiš ho zveřejní po ukončení prezidentových konzultací s kandidáty na ministry. Ty mají podle Hradu trvat zhruba do 10. prosince. "Andrej Babiš, jak nám na koaliční radě, tak prezidentovi, tak veřejnosti, jasně řekl, že tuto věc představí veřejnosti a následně vyřeší. Že tak učiní před svým jmenováním předsedou vlády," dodal Šťastný.
Prezident Pavel je podle Hradu připraven jmenovat Babiše premiérem do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek.