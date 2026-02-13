Starý řád je minulostí, Evropa se musí stát světovým hráčem, řekl Merz v Mnichově
13. 2. 2026 – 17:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz.
Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet. Partnerství Evropy a Spojených států je pak podle něj třeba postavit na nových základech, opravit a oživit.
Merz řekl, že řád založený na pravidlech, který svět znal desítky let, je už minulostí. Do popředí se dere velmocenská politika, nové postavení ve světě hledá Čína, zatímco USA už možná přišly o svou pozici světového lídra. Evropa ale nemusí podle kancléře vzniku nového světového řádu jen přihlížet, měla by se naopak snažit aktivně podílet na jeho utváření. "Evropa se musí stát hráčem světové politiky," dodal kancléř.
"Pokud má mít naše partnerství budoucnost, musíme ho ve dvojím smyslu nově založit," řekl Merz ke vztahu Evropy a USA. Podle něj je nutné transatlantickou důvěru "opravit" a "oživit", protože se mezi Evropou a USA v poslední době vytvořil příkop. Zároveň odmítl výzvy, které podle něj zaznívají i na evropské straně Atlantiku, a to, že je třeba partnerství se Spojenými státy "odepsat". Obě strany musí naopak dojít k závěru, "že společně jsme silnější". "Drazí přátelé, být součástí NATO není konkurenční výhodou jen pro Evropu. Je to konkurenční výhodou i pro Spojené státy," řekl kancléř.
Evropa podle Merze ale musí pracovat i na tom, aby se stala soběstačnější. Dodal, že Německo nedovolí, aby se Evropa kupředu vydala dvěma rychlostmi, k potřebným reformám by ale měly přispět všechny země. Posílit musí Evropa podle kancléře i vojensky, dokonce i v oblasti jaderných zbraní. "Zahájil jsem s francouzským prezidentem Emmanuelem Macron první rozhovory o evropském jaderném odstrašení," řekl. Jaderné odstrašení NATO v současnosti závisí do velké míry na amerických atomových zbraních rozmístěných v Evropě. Evropa podle kancléře musí hledat také nová spojenectví, aby snížila závislost na USA a Číně. Jako potenciální partnery zmínil Kanadu, Japonsko, Turecko, Indii či Brazílii, ale třeba i státy Perského zálivu.
Merz svým projevem zahájil Mnichovskou bezpečnostní konferenci, která potrvá až do neděle. Přijede na ni více než 60 hlav států a vlád a stovky dalších hostů. S napětím se očekává především sobotní rozhovor amerického ministra zahraničí Marka Rubia s šéfem konference Wolfgangem Ischingerem. Dnes Ischinger řekl, že by Evropané a Američané měli upřímně mluvit o svých rozdílných názorech, měli by se ale pokusit o obnovení dobrých transatlantických vztahů. Loni vedl americkou delegaci do Mnichova viceprezident J. D. Vance, který tehdy v projevu Evropu ostře kritizoval za údajně špatný stav demokracie a obviňoval ji z omezování svobody projevu.