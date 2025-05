Starosta pražských Řeporyjí Novotný pozastavil členství v ODS

16. 5. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný odsouzený nepravomocně ke třem měsícům vězení s okamžitou platností pozastavil své členství v ODS.

Oznámil to na sociální síti X. Ještě dopoledne předpokládal, že jeho další členství ve straně projednají pražští občanští demokraté až po pravomocném rozhodnutí. Předseda ODS a premiér Petr Fiala ve čtvrtek pro sever Blesk.cz a poté v debatě s voliči v Jihlavě řekl, že se chce vyhnout formalitám a pražská ODS by o Novotném měla jednat v příštích dnech. Termín neuvedl, stejně tak předseda pražské ODS Marek Benda.

Soud Novotného do vězení poslal 7. května. Na návrh státního zástupce mu přeměnil podmíněný trest na nepodmíněný, protože Novotný se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků. Politik proti němu podal stížnost, která má odkladný účinek.

Novotný je v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. "Myslím, že mě projednají až po pravomocném rozsudku, ale plebsu se to řekne tak, aby měl pocit, že můj život prakticky skončil. Jde hlavně o komunikaci, realita vypadá tak, že mám chvíli času postarat se o místní ODS," sdělil Novotný ČTK dnes dopoledne. Před týdnem při odchodu z jednací síně nechtěl usnesení komentovat, dokud nenabyde právní moci. Na konečný verdikt chtěla tehdy počkat i ODS.

V případě pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu by Novotnému hrozil zánik zastupitelského mandátu.

Soud za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele v lednu 2022 Novotnému vyměřil tříměsíční trest s odkladem na 30 měsíců, následně mu ale zkušební dobu prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku. Čtyřiačtyřicetiletý starosta u soudu před týdnem připustil, že se přestupků nadále dopouštěl, a to zejména proti občanskému soužití a také při řízení. Na dotaz soudu se přihlásil rovněž k pravidelnému kouření marihuany. Soudkyně poukázala na to, že Novotný má v evidenci přestupků 17 záznamů, z toho sedm přestupků spáchal ve zkušební době. Bylo mezi nimi urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu nebo záznam o "neměřitelném alkoholu" v kartě řidiče.

Fiala v Jihlavě řekl, že kdysi měl dojem, že Novotný je zlobivé dítě, věci dělá originálně, hodnotově jde ale stejným směrem jako ODS a straně to prospívá. Zmínil také, že starosta Řeporyjí mu i několikrát slíbil, že se svým stylem vystupování skončí. Po posledním rozsudku je ale podle premiéra situace jiná, stejně jako situace v ODS, kde podpůrné hlasy pro Novotného utichly, naopak převážil názor, že to ODS škodí. ODS může ukončit členství odsouzenému pravomocně za úmyslný trestný čin, tuto formální cestu ale nechtěl Fiala využít. "Teď bude následovat jednání pražské organizace a jsem si skoro jist, že to dospěje k velmi rychlému řešení," uvedl ve čtvrtek.