Staré tričko do popelnice? Obří pokuta! Povinné třídění textilu se může zle prodražit
25. 6. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Neznalost neomlouvá, jak tak nějak každý tuší. Věděli jste, že oblečení je potřeba třídit a pokud ho jen tak zahodíte, riskujete pořádný flastr?
Věděli jste, že od ledna 2025 platí v Česku plošná povinnost třídit textilní odpad? Běžný úklid šatníku se vám tak může nečekaně prodražit, protože když to pokazíte, hrozí docela monstrózní pokuta.
Když dětem vyřadíte sražená trička, nebo při úklidu objevíte staré děravé ponožky, nejjednodušší cestou bylo vždy hodit je do koše. Tomu je ale konec. Evropská legislativa a tuzemský zákon o odpadech zařadily textil mezi problematické materiály.
Což mimochodem není jen žádný svévolný diktát, textilie opravdu patří mezi jedny z nejnebezpečnějších látek k prostému vyhazování, protože kvůli uvolňování mikroplastů a chemikálií představují obrovskou zátěž pro planetu.
Oblečení tak musíte povinně odnášet do speciálních kontejnerů. Pokud to neuděláte, riskujete střet s úřady.
Pokuta až 50 tisíc korun a drahé popelnice
Částka, která visí ve vzduchu nad každým, kdo by chtěl zákon obejít, není vůbec zanedbatelná. Podle zákona o odpadech je přísně zakázáno recyklovatelné složky míchat se směsným odpadem. Jak upozorňují specializované spotřebitelské weby, při záměrném špatném třídění (typicky vhazování textilu nebo elektroodpadu do běžného komunálu) padají vůbec nejvyšší sankce.
Ještě horší scénář nastává, pokud oblečení nacpete do pytle a necháte ho ležet vedle přeplněného kontejneru na textil – úřady to totiž neberou jako snahu o recyklaci, ale jako založení černé skládky, za což hrozí sankce až do výše 50 000 korun.
Důvodem této přísnosti ovšem není jen ekologie, ale i obrovský tlak na samotné obce. Podle Novinek hrozí radnicím za nesplnění stanovených kvót pro třídění odpadů sankce od státu ve výši až 200 tisíc korun. Obce tyto obří náklady pochopitelně dlouhodobě dotovat nechtějí a snaží se tak po dobrém i po zlém přimět občany, aby co nejvíce třídili.
Jak úředník pozná, co je v popelnici?
Nabízí se zcela logická otázka: Jak popelář nebo úředník pozná, že je na samém dně vaší černé popelnice zmuchlané staré pyžamo? Možná si myslíte, že se na to zkrátka nepřijde, ale pozor, ono klidně může.
Spousta měst a obcí už přešla na čipování popelnic. Svozová firma při každém vysypání přesně ví, komu nádoba patří a jak často ji plní. Zcela běžnou praxí v českých městech se navíc stává namátková vizuální kontrola: Pokud popeláři při vysypávání zjistí, že je černá nádoba plná něčeho, co do ní nepatří (ať už jde o suť, kartony, nebo zmíněné hromady starého textilu), mají plné právo ji tam prostě a dobře nechat a odjet.
Vám tak zůstane na krku plná popelnice, varovná nálepka na víku a v krajním případě i oznámení příslušnému úřadu.
Některé radnice jdou navíc ještě o krok dál a uvažují o plošném zavedení průhledných pytlů na odpad, aby popeláři viděli obsah ještě dřív, než jej vůbec vhodí do vozu. A od takového opatření už je jen krok k AI kamerám, které budou hlídat, co vyhazujete, zcela automaticky. I to už se v některých evropských městech stává běžnou praxí, jak už jsme psali.