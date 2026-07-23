STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů u dotací z EU na MPSV
23. 7. 2026 – 14:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční hnutí STAN dnes podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy (NPO) na ministerstvu práce.
Předseda Starostů Vít Rakušan to oznámil na síti X. Na možný konflikt zájmů někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky (ANO) Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam Zprávy. Teď uvedl, že ministerstvo práce přišlo o 63,8 milionu korun z NPO. Napsal také, že se o postup vedení resortu zajímá Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Jak se chystá ministerstvo práce postupovat, ČTK zjišťuje.
Server Seznam Zprávy v polovině března uvedl, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Měla pro ně podle serveru nárokovat asi 103 milionů korun a měla za to mít provizi. Jako Juchelkova poradkyně měla vliv na rozdělování miliard korun z NPO.
Juchelka tehdy uvedl, že je Semancová jako jeho poradkyně člověk na svém místě. ČTK pak sdělil, že mu Semancovou jako expertku na fondy EU doporučila radnice Prahy 8 a její případný střet zájmů neošetřilo minulé vedení resortu, které ji jako zaměstnankyni přijalo. Juchelkův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív pochybení odmítl.
Rakušan bez podrobností sdělil, že hnutí STAN podalo dnes trestní oznámení. "Na tenhle střet zájmů doplácí celá naše země. To už není exces, to je manuál, podle kterého Andrej Babiš (ANO) a jeho parta teď řídí Česko," napsal.
Podle serveru Seznam Zprávy dotace ve výši 63,8 milionu korun Česku unie neproplatí. NKÚ působení bývalé Juchelkovy poradkyně zahrnul do neukončené kontroly a ministerstvu zaslal dotazy, napsal server. Podotkl, že z otázek kontrolorů vyplývá, že by se kvůli neoznámení činu a nevymáhání peněz mohli do konfliktu se zákonem dostat i ministerští úředníci. ČTK zjišťuje, jak se chystá vedení resortu dál postupovat, odkud desítky milionů korun na projekty vezme a zda je bude pak vymáhat.