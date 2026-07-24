Stále více hollywoodských herců odmítá alkohol, důvody se liší. Podívejte se, co řekli
24. 7. 2026 – 10:55 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ne každý hollywoodský příběh končí skandálem. Některé z největších filmových hvězd se rozhodly pro radikální životní změnu a alkoholu daly definitivně vale. Dnes tvrdí, že šlo o jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké kdy udělaly.
Hollywood byl dlouhá desetiletí synonymem nekonečných večírků, šampaňského tekoucího proudem a divokého životního stylu. Dnes se ale karta obrací. Překvapivě velká část největších hvězd filmového průmyslu se alkoholu vzdala úplně. Někteří kvůli zdraví, jiní kvůli závislosti a někteří prostě proto, že zjistili, že bez alkoholu se jim žije lépe.
Společné mají jedno – téměř všichni tvrdí, že jim abstinence změnila život. A zatímco dříve bylo v Hollywoodu téměř povinností držet skleničku v ruce, dnes se z nepití stává nový statusový symbol. Kdo všechno mezi slavnými přestal pít?
Anne Hathaway
Když Anne Hathaway oznámila, že přestává pít alkohol, řada fanoušků si myslela, že jde jen o dočasné rozhodnutí. Herečka totiž po narození druhého syna prohlásila, že nebude pít dalších osmnáct let. Postupem času ale přiznala, že ve skutečnosti už alkohol do svého života vracet nechce. Hvězda filmu Ďábel nosí Pradu říká, že jí alkohol nepřinášel nic dobrého. Naopak v ní podporoval negativní nálady a sebelítost. Dnes tvrdí, že se bez něj cítí psychicky vyrovnanější, lépe spí a rána bez kocoviny by už za nic nevyměnila. „Všechno je lepší,“ shrnula jednoduše svou zkušenost.
Tom Holland
Představitel Spider-Mana šokoval fanoušky přiznáním, že měl s alkoholem skutečný problém. Všechno začalo nevinně – chtěl si dát jen „suchý leden“. Jenže už po několika dnech si uvědomil, že na alkohol myslí prakticky neustále. Právě tehdy mu došlo, že situace není normální. Rozhodl se proto nepít dva měsíce, následně půl roku a nakonec úplně přestal. Později dokonce přiznal, že alkohol negativně ovlivňoval jeho zdraví, práci i osobní život. Dnes je jedním z nejznámějších propagátorů střízlivého životního stylu a založil vlastní značku nealkoholického piva Bero.
Zendaya
Zendaya o alkoholu mluví mnohem méně než její manžel Tom Holland. Přesto se netají tím, že pití nikdy nepovažovala za něco, co by do jejího života patřilo. Alkohol ji jednoduše neláká a dlouhodobě preferuje střízlivý životní styl. Právě díky tomu tvoří s Hollandem pár, který je v Hollywoodu považován za jednu z nejvýraznějších tváří nové generace celebrit, jež ukazují, že společenský život nemusí být postavený na alkoholu.
Tom Hardy
Dnes patří mezi nejrespektovanější herce své generace, ale na začátku tisíciletí měl namále. Tom Hardy otevřeně přiznal, že byl závislý na alkoholu i drogách a jeho život se zcela vymkl kontrole. Sám vzpomíná, že dokázal vypít čtyři piva a půl lahve vodky během jediného večera. Tvrdí, že během několika minut byl schopný zničit všechno, co roky budoval. Zlom přišel v roce 2003, kdy se rozhodl začít znovu. Od té doby abstinuje a opakovaně říká, že právě střízlivost zachránila nejen jeho kariéru, ale i život.
Robert Downey Jr.
Příběh Roberta Downeyho Jr. patří k největším hollywoodským návratům všech dob. Na přelomu tisíciletí byl známější svými problémy se zákonem než hereckými rolemi. Zatčení, drogy, alkohol i pobyt ve vězení téměř definitivně zničily jeho kariéru. Pak ale přišel zásadní zlom. V roce 2003 přestal pít, podstoupil léčbu a změnil celý svůj život. Krátce nato získal roli Tonyho Starka v Iron Manovi, která z něj udělala jednu z největších hvězd planety. Sám přiznává, že nejtěžší nebylo přestat pít, ale udělat první rozhodnutí a požádat o pomoc.
Brad Pitt
Brad Pitt dlouhá léta patřil k milovníkům kvalitního vína. Po rozpadu manželství s Angelinou Jolie ale přiznal, že jeho vztah k alkoholu přestal být zdravý. Herec následně více než rok a půl pravidelně navštěvoval setkání Anonymních alkoholiků. Později otevřeně řekl, že si po letech díky abstinenci znovu dovolil prožívat vlastní emoce místo toho, aby je alkoholem otupoval. Dnes označuje rozhodnutí přestat pít za jednu z nejdůležitějších změn svého života.
Zac Efron
Ještě před několika lety byl Zac Efron spojován především s divokým hollywoodským životním stylem. Úspěch přišel velmi brzy a tlak slávy si vybral svou daň. Herec proto vyhledal odbornou pomoc a rozhodl se změnit celý svůj život. Výsledkem je muž, který dnes většinu času tráví tréninkem, sportem a zdravým životním stylem. Alkohol už podle něj nemá v jeho každodenním režimu místo a právě pevná disciplína mu pomohla najít rovnováhu, kterou dříve postrádal.
Hollywood se tak pomalu mění před očima. Místo hvězd, které se chlubily nejdivočejšími večírky, dnes stále častěji obdivujeme ty, které dokázaly říct alkoholu ne. A zdá se, že právě tahle změna jim přinesla nejen lepší zdraví a psychickou pohodu, ale často i druhou šanci na úspěšnou kariéru. Není proto divu, že život bez alkoholu přestává být výjimkou a stává se novým trendem i mezi těmi nejslavnějšími.