Stále jsou nejasnosti ohledně přesunu protidrogové agendy pod Minsterstvo zdravotnictví
18. 6. 2026 – 10:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Některé otázky k přesunu protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví (MZd) zůstávají dál nevyjasněné.
Po jednání s vedením ministerstva a šéfkou úřadu vlády Tünde Barthou to ČTK a České televizi řekli vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti pod úřadem vlády Pavla Chomynová a zástupce zaměstnanců Strakovy akademie Ondřej Medal. Další schůzka s vedením plánovaná není.
Změny mají nastat od 1. července, na ministerstvu vznikne zvláštní sekce protidrogové politiky a duševního zdraví. Na jejího šéfa chce úřad vypsat výběrové řízení, kdy k tomu dojde, se ale podle Chomynové dnes zaměstnanci nedozvěděli.
"Nejsme stále moc přesvědčeni o smysluplnosti přesunu té agendy. Nevidím ani zefektivnění, to nám nebylo dostatečně osvětleno," uvedla Chomynová. Otazníky podle ní zůstávají nad tím, jaké podmínky budou mít po přechodu zaměstnanci, kteří jsou v pracovním, nikoliv služebním poměru.
"Jsme rádi, že nějaká diskuse proběhla. V této chvíli to ale nemůžeme vyhodnotit tak, že všechny obavy byly v této fázi vysvětleny. Obavy přetrvávají, jsou tam otazníky v těch pracovněprávních vztazích, obsahových agendách a tak dále," dodal Medal.
V současné době má Odbor protidrogové politiky úřadu vlády dvě oddělení. Jedním je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které má na starosti sběr a analýzu dat o drogách a závislostech, a druhým je oddělení koordinace a financování protidrogové politiky. Podle výroční zprávy měl odbor na konci loňského roku 16 zaměstnanců. Prostřednictvím odboru se také rozděluje 415 milionů korun dotací na boj se závislostmi.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví uvedl, že agendy, pracovníci i finance se přesunou bez jakéhokoli krácení. Změna podle něj může přinést i úspory a větší efektivitu, například právě u činnosti národního monitorovacího střediska. "V této oblasti je výrazná synergie v oblasti sběru dat s Ústavem zdravotnických informací a statistiky," řekl Vojtěch poslancům.
Ušetřit by se podle něj mohlo také na cestách na zahraniční odborná fóra, na která dosud vyrážely jak delegace úřadu vlády, tak MZd. "Tady je nějaká synergie a větší efektivita ku prospěchu," dodal.
V tomto a předchozím týdnu jednali zástupci zaměstnanců také na ministerstvu práce a spravedlnosti. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ve středu uvedl, že všech 22 zaměstnanců bude po přesunu pracovat na stejných agendách a ve stejné struktuře jako dosud. I odboráři hodnotili setkání konstruktivně, podle nich ale zůstává nezodpovězena otázka, jak se má přesunem zvýšit efektivita práce.
Na ministerstvo práce by se měla přesunout od července desítka pracovníků, kteří se v úřadu vlády věnují agendě Romů a postižených. Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková, jejíž post vznikl v prosinci 2022, v pondělí na svou funkci rezignovala. Uvedla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
Vadí ji také, že by protiromská agenda měla spadat pod resort práce a sociálních věcí. "Romové jsou ve veřejném prostoru dlouhodobě stereotypně spojováni se sociálními dávkami a sociálními problémy. Propojení romské agendy právě s tímto resortem může tyto protiromské předsudky dále posilovat," sdělila v pondělí ČTK Fuková.
Jako poslední je naplánováno na pondělí jednání na ministerstvu kultury, kam by se měla přenést z úřadu vlády agenda národnostních menšin. Kabinet o přesunu agend rozhodl v polovině května na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a Barthy bez předchozího projednání se zaměstnanci a odborníky. Přemístit se má vedle odborných úředníků i zázemí osmi vládních rad. V úřadu vlády vznikne kancelář zmocněnců.