21. 4. 2026 – 15:46 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Stačila jedna barva navíc: Sharon Stone ukázala módní trik, který vás omladí
Existují outfity, které fungují. A pak jsou takové, které si zapamatujete. Rozdíl mezi nimi často není ve střihu ani značce, ale v barvě. Právě s tím si teď pohrála Sharon Stone a výsledek je přesně ten typ inspirace, který se šíří rychleji než trendy z přehlídek.

Minimalismus zůstává. Jen dostává nový rozměr.

Jedna barva navíc a všechno je jinak

Základ jejího outfitu byl až překvapivě jednoduchý. Pískové tóny, které známe z klasických šatníků – béžová, krémová, jemně teplé odstíny připomínající poušť. Trenčkot, volné kalhoty, čisté linie.

Pak ale přišel moment, který celý look změnil.

Světle modrá.

Barva ranní oblohy, která se odráží na písku. Přesně ten kontrast, který nepůsobí rušivě, ale okamžitě přitáhne pozornost. Najednou outfit nepůsobí „jen hezky“. Působí promyšleně.

Proč tahle kombinace funguje lépe než jiné

Spojení béžové a světle modré není náhodné. Jde o kombinaci teplého a chladného tónu, která vytváří přirozenou rovnováhu.

Béžová uklidňuje. Modrá oživuje.

Výsledkem je outfit, který nepůsobí přeplácaně, ale zároveň není nudný. Přesně ten typ stylu, který zapadá do trendu tzv. tichého luxusu. Bez log, bez okázalosti, ale s jasným efektem.

Doplňky, které drží celý look pohromadě

Klíčovou roli sehrály detaily. Tmavě hnědé doplňky, které celý outfit uzemnily.

Velké sluneční brýle, pásek se zlatou přezkou, mokasíny. Nic z toho nepřebíjí zbytek outfitu, ale všechno dohromady vytváří dojem jistoty.

Právě tohle je moment, kdy styl působí dospěle. Ne náhodně.

Outfit s názvem „pouštní nebe“ se dá hlavně nosit v běžném životě

Tenhle princip funguje překvapivě jednoduše i mimo červený koberec.

Stačí držet se tří kroků:

  • tmavší doplňky pro kontrast

Světle modré šaty doplněné béžovým sakem.Modrý top a světlé kalhoty.Košile v odstínu oblohy a lněná sukně.

Najednou máte outfit, který působí jinak, čistěji, klidněji a přitom zajímavěji.

Trend, který nekřičí, ale funguje

Módní svět se v posledních sezónách uklidňuje. Výrazné barvy a loga ustupují a nahrazuje je kombinace, která dává smysl na první pohled.

Pouštní nebe“ není trend, který by vás nutil měnit celý šatník. Stačí jeden dobře zvolený kousek.

A přesně to je důvod, proč tenhle styl funguje. Nejde o to mít víc.Jde hlavně  o to vědět, co přidat.

Zdroje:
Idnes, Vogue.com, whowhatwear.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

