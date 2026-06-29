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Stačí změnit hodinu použití a pocení v horku výrazně omezíte

29. 6. 2026 – 21:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Stačí změnit hodinu použití a pocení v horku výrazně omezíte
zdroj: Freepik
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Většina lidí se snaží v tropických dnech zachránit silným deodorantem nebo ledovým nápojem. Odborníci ale upozorňují, že skutečný problém bývá jinde. Stačí změnit několik běžných návyků a rozdíl poznáte už během jediného dne.

Když teploměr ukazuje přes 30 stupňů, pocení je přirozenou reakcí organismu. Právě díky němu se tělo ochlazuje a chrání před přehřátím. Některé každodenní návyky ale mohou pocení zbytečně zesilovat. Dobrou zprávou je, že jejich změna bývá překvapivě jednoduchá.

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Antiperspirant používejte večer

Mnoho lidí sáhne po antiperspirantu až ráno těsně před odchodem z domu. Dermatologové však doporučují opačný postup. Nejlépe funguje, když se nanese večer na čistou a suchou pokožku. Během noci mají účinné látky dostatek času proniknout do potních žláz, a jejich účinek je proto výraznější i během následujícího dne.

Je také dobré připomenout, že antiperspirant a deodorant nejsou totéž. Zatímco deodorant pomáhá překrýt zápach, antiperspirant omezuje samotnou tvorbu potu.

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To, co jíte, se projeví během několika minut

V parných dnech dává smysl vynechat těžká, tučná nebo výrazně kořeněná jídla. Jejich trávení zvyšuje produkci tepla v organismu, což může vést k intenzivnějšímu pocení.

Naopak lehká jídla s vysokým obsahem vody, například okurky, rajčata, meloun, listové saláty nebo citrusy, pomáhají tělu lépe hospodařit s tekutinami a usnadňují přirozené ochlazování.

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Ani ledové pivo vás nezachrání

Pitný režim je během veder zásadní, ale záleží i na tom, co pijete. Nejvhodnější je čistá voda rozložená průběžně během dne. Velké množství tekutin vypité najednou organismus nevyužije tak efektivně.

Alkohol i vyšší množství kofeinu mohou u některých lidí pocení naopak zhoršovat. Obě látky totiž podporují ztrátu tekutin a mohou zvýšit tepovou frekvenci.

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Materiál oblečení rozhoduje víc, než si myslíte

Rozdíl může udělat i obyčejné tričko. Bavlna nebo len umožňují pokožce lépe dýchat a usnadňují odpařování potu. Syntetické materiály naopak často zadržují teplo i vlhkost, takže pocit horka ještě zesilují.

Volnější střih navíc podporuje proudění vzduchu kolem těla a zvyšuje komfort během tropických dnů.

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Kdy už je vhodné navštívit lékaře?

Pokud se silně potíte i v chladném prostředí, během odpočinku nebo vás pocení výrazně omezuje v běžném životě, je vhodné poradit se s lékařem. Nadměrné pocení totiž může být v některých případech příznakem jiného zdravotního problému nebo vedlejším účinkem některých léků.

Malé změny v každodenních návycích sice horké počasí neodstraní, ale mohou výrazně zpříjemnit dny, kdy teploty šplhají ke 35 stupňům. Někdy opravdu stačí správně použít antiperspirant, upravit jídelníček, pravidelně pít vodu a obléknout si vhodnější oblečení.

Tagy:
lékař pitný režim použití materiály pocení Antiperspirant
Zdroje:
aad.org, sweathelp.org, nhsinform.scot
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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