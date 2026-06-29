Stačí změnit hodinu použití a pocení v horku výrazně omezíte
29. 6. 2026 – 21:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Většina lidí se snaží v tropických dnech zachránit silným deodorantem nebo ledovým nápojem. Odborníci ale upozorňují, že skutečný problém bývá jinde. Stačí změnit několik běžných návyků a rozdíl poznáte už během jediného dne.
Když teploměr ukazuje přes 30 stupňů, pocení je přirozenou reakcí organismu. Právě díky němu se tělo ochlazuje a chrání před přehřátím. Některé každodenní návyky ale mohou pocení zbytečně zesilovat. Dobrou zprávou je, že jejich změna bývá překvapivě jednoduchá.
Antiperspirant používejte večer
Mnoho lidí sáhne po antiperspirantu až ráno těsně před odchodem z domu. Dermatologové však doporučují opačný postup. Nejlépe funguje, když se nanese večer na čistou a suchou pokožku. Během noci mají účinné látky dostatek času proniknout do potních žláz, a jejich účinek je proto výraznější i během následujícího dne.
Je také dobré připomenout, že antiperspirant a deodorant nejsou totéž. Zatímco deodorant pomáhá překrýt zápach, antiperspirant omezuje samotnou tvorbu potu.
To, co jíte, se projeví během několika minut
V parných dnech dává smysl vynechat těžká, tučná nebo výrazně kořeněná jídla. Jejich trávení zvyšuje produkci tepla v organismu, což může vést k intenzivnějšímu pocení.
Naopak lehká jídla s vysokým obsahem vody, například okurky, rajčata, meloun, listové saláty nebo citrusy, pomáhají tělu lépe hospodařit s tekutinami a usnadňují přirozené ochlazování.
Ani ledové pivo vás nezachrání
Pitný režim je během veder zásadní, ale záleží i na tom, co pijete. Nejvhodnější je čistá voda rozložená průběžně během dne. Velké množství tekutin vypité najednou organismus nevyužije tak efektivně.
Alkohol i vyšší množství kofeinu mohou u některých lidí pocení naopak zhoršovat. Obě látky totiž podporují ztrátu tekutin a mohou zvýšit tepovou frekvenci.
Materiál oblečení rozhoduje víc, než si myslíte
Rozdíl může udělat i obyčejné tričko. Bavlna nebo len umožňují pokožce lépe dýchat a usnadňují odpařování potu. Syntetické materiály naopak často zadržují teplo i vlhkost, takže pocit horka ještě zesilují.
Volnější střih navíc podporuje proudění vzduchu kolem těla a zvyšuje komfort během tropických dnů.
Kdy už je vhodné navštívit lékaře?
Pokud se silně potíte i v chladném prostředí, během odpočinku nebo vás pocení výrazně omezuje v běžném životě, je vhodné poradit se s lékařem. Nadměrné pocení totiž může být v některých případech příznakem jiného zdravotního problému nebo vedlejším účinkem některých léků.
Malé změny v každodenních návycích sice horké počasí neodstraní, ale mohou výrazně zpříjemnit dny, kdy teploty šplhají ke 35 stupňům. Někdy opravdu stačí správně použít antiperspirant, upravit jídelníček, pravidelně pít vodu a obléknout si vhodnější oblečení.