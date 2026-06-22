Stačí postavit tuto rostlinu na terasu. Vosy a sršni se jí budou vyhýbat obloukem
22. 6. 2026 – 20:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Léto přináší dlouhé večery na zahradě, grilování i posezení na terase. Spolu s nimi se ale objevují i nezvaní hosté. Vosy a sršni dokážou během několika minut proměnit klidné odpoledne v nepříjemný boj o každý kousek jídla. Málokdo však ví, že existují rostliny, jejichž vůni tento hmyz doslova nesnáší.
Místo chemických postřiků tak můžete vsadit na jednoduché přírodní řešení, které navíc krásně voní a ozdobí každý balkon i terasu.
Rostlina, která funguje jako přírodní odpuzovač
Mezi nejčastěji doporučované rostliny patří levandule. Její intenzivní aroma je příjemné pro člověka, ale vosy a další obtížný hmyz se mu raději vyhýbají. Stačí několik květináčů rozmístěných kolem posezení a terasa získá nejen středomořský vzhled, ale také přirozenou ochranu.
Podobně funguje také bazalka, meduňka nebo rozmarýn. Všechny obsahují aromatické silice, které narušují orientaci hmyzu a snižují pravděpodobnost, že si vaši terasu vybere jako místo k návštěvě.
Proč vosy přilétají právě k vám
Mnoho lidí se soustředí na odpuzování hmyzu, ale zapomíná na hlavní důvod jeho návštěv. Vosy přitahují sladké nápoje, ovoce, zbytky jídla i odpadky. Stačí kapka limonády na stole a během chvíle se objeví první průzkumník.
Právě proto odborníci doporučují pravidelně uklízet zbytky jídla, uzavírat odpadkové koše a nenechávat venku otevřené nádoby se sladkými nápoji.
Triky, které používají i zahrádkáři
Kromě aromatických rostlin pomáhá také vůně máty, citrusů nebo octa. Někteří lidé nedají dopustit na misku s kávovou sedlinou, kterou nechají doutnat. Kouř totiž hmyzu vadí a často ho odradí od dalšího přibližování.
Pomoci může i jednoduchá domácí past z medu nebo marmelády umístěná dál od posezení. Hmyz pak zamíří za zdrojem sladké vůně mimo prostor, kde trávíte čas.
Kdy je potřeba zpozornět
Pokud se na zahradě nebo pod střechou domu objeví větší hnízdo vos či sršňů, odborníci doporučují nepokoušet se o jeho odstranění svépomocí. Agresivní zásah může hmyz vyprovokovat k útoku. V takovém případě je bezpečnější obrátit se na specializovanou firmu.
Pro běžné posezení na terase ale často stačí překvapivě málo. Několik květináčů s levandulí, meduňkou nebo rozmarýnem dokáže vytvořit prostředí, které je pro člověka příjemné, ale pro vosy a sršně mnohem méně lákavé.