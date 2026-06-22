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Stačí postavit tuto rostlinu na terasu. Vosy a sršni se jí budou vyhýbat obloukem

22. 6. 2026 – 20:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Stačí postavit tuto rostlinu na terasu. Vosy a sršni se jí budou vyhýbat obloukem
zdroj: Freepik
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Léto přináší dlouhé večery na zahradě, grilování i posezení na terase. Spolu s nimi se ale objevují i nezvaní hosté. Vosy a sršni dokážou během několika minut proměnit klidné odpoledne v nepříjemný boj o každý kousek jídla. Málokdo však ví, že existují rostliny, jejichž vůni tento hmyz doslova nesnáší.

Místo chemických postřiků tak můžete vsadit na jednoduché přírodní řešení, které navíc krásně voní a ozdobí každý balkon i terasu.

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Rostlina, která funguje jako přírodní odpuzovač

Mezi nejčastěji doporučované rostliny patří levandule. Její intenzivní aroma je příjemné pro člověka, ale vosy a další obtížný hmyz se mu raději vyhýbají. Stačí několik květináčů rozmístěných kolem posezení a terasa získá nejen středomořský vzhled, ale také přirozenou ochranu.

Podobně funguje také bazalka, meduňka nebo rozmarýn. Všechny obsahují aromatické silice, které narušují orientaci hmyzu a snižují pravděpodobnost, že si vaši terasu vybere jako místo k návštěvě.

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Proč vosy přilétají právě k vám

Mnoho lidí se soustředí na odpuzování hmyzu, ale zapomíná na hlavní důvod jeho návštěv. Vosy přitahují sladké nápoje, ovoce, zbytky jídla i odpadky. Stačí kapka limonády na stole a během chvíle se objeví první průzkumník.

Právě proto odborníci doporučují pravidelně uklízet zbytky jídla, uzavírat odpadkové koše a nenechávat venku otevřené nádoby se sladkými nápoji.

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Triky, které používají i zahrádkáři

Kromě aromatických rostlin pomáhá také vůně máty, citrusů nebo octa. Někteří lidé nedají dopustit na misku s kávovou sedlinou, kterou nechají doutnat. Kouř totiž hmyzu vadí a často ho odradí od dalšího přibližování.

Pomoci může i jednoduchá domácí past z medu nebo marmelády umístěná dál od posezení. Hmyz pak zamíří za zdrojem sladké vůně mimo prostor, kde trávíte čas.

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Kdy je potřeba zpozornět

Pokud se na zahradě nebo pod střechou domu objeví větší hnízdo vos či sršňů, odborníci doporučují nepokoušet se o jeho odstranění svépomocí. Agresivní zásah může hmyz vyprovokovat k útoku. V takovém případě je bezpečnější obrátit se na specializovanou firmu.

Pro běžné posezení na terase ale často stačí překvapivě málo. Několik květináčů s levandulí, meduňkou nebo rozmarýnem dokáže vytvořit prostředí, které je pro člověka příjemné, ale pro vosy a sršně mnohem méně lákavé.

Tagy:
Sršeň rostlina terasa vosy levandule
Zdroje:
thespruce.com, marthastewart.com, hubeni-skudcu.cz
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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