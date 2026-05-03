Stačí jen 3 páry bot: Tyto trendy modely v roce 2026 okamžitě omladí každý outfit a ubírají roky
3. 5. 2026 – 13:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ještě před pár sezónami se zdálo, že robustní sneakers s masivní podrážkou jen tak nezmizí. Takzvané „dad shoes“ ovládly nejen přehlídková mola, ale i městské ulice. Jenže móda se opět vrací k ženskosti, lehkosti a promyšlenějším proporcím. Rok 2026 tak přináší jasný vzkaz: pohodlí zůstává, ale objem ustupuje eleganci.
Kombinace šatů a tenisek zůstává i nadále jedním z nejoblíbenějších stylingových triků, ovšem tentokrát v mnohem sofistikovanější podobě. Pokud chcete působit moderně, svěže a zároveň stylově, nebudete potřebovat přeplněný botník. Podle módních trendů letošní sezóny si vystačíte se třemi klíčovými modely, které dokonale fungují s různými typy šatů a zároveň zvládnou proměnit i jednoduchý outfit v look s nádechem luxusu.
Balerína sneakers: Romantika, která ovládne letní ulice
Jedním z nejvýraznějších trendů roku 2026 jsou ballerina sneakers, někdy označované také jako sneakerina. Tento model dokonale propojuje eleganci klasických baletek s pohodlím sportovní obuvi, což z něj činí ideální variantu pro ženy, které se nechtějí vzdát ženskosti ani během hektických dní.
Jejich kouzlo spočívá především v jemnosti detailů. Tenké šněrování, decentní mašle nebo subtilní silueta působí lehce a rafinovaně. Právě proto skvěle doplňují romantické midi šaty, lněné modely v přírodních tónech nebo áčkové střihy s jemnými květinovými vzory.
Představte si například bílé košilové šaty s páskem v pase, doplněné krémovými balerína sneakers a minimalistickou crossbody kabelkou. Výsledek působí uvolněně, ale zároveň velmi promyšleně. Stejně dobře fungují i s lehkými pastelovými šaty nebo plisovanými sukněmi, kde dokážou zachovat eleganci bez zbytečné formálnosti.
Minimalistické bílé tenisové tenisky: Nadčasová klasika, která nikdy nezklame
Bílé tenisky z módní mapy rozhodně nemizí. Naopak. V roce 2026 se však jejich podoba mění. Místo robustních forem dominují jednoduché court-style modely inspirované tenisovou estetikou.
Hladká kůže, čisté linie a subtilnější konstrukce vytvářejí univerzální obuv, která se snadno kombinuje téměř s čímkoli. Jsou ideální volbou pro ženy, které hledají jeden spolehlivý pár pro každodenní styling.
Skvěle vypadají například s denimovými košilovými šaty, minimalistickými slip dress modely nebo jednoduchými černými midi šaty. Přidáte-li oversized blazer nebo džínovou bundu, získáte outfit, který působí moderně, svěže a bez zbytečné snahy.
Právě jejich nenápadnost je největší devízou. Nepřebíjejí zbytek outfitu, ale nechávají vyniknout střihům, materiálům i doplňkům. Jsou zkrátka symbolem tiché elegance.
Retro semišové tenisky: Nejstylovější kompromis mezi pohodlím a luxusem
Pokud některý model letos skutečně působí módně vyspěle, pak jsou to retro semišové tenisky. Inspirace 70. a 90. lety se vrací ve velkém stylu a semiš dodává sportovní obuvi nečekaně sofistikovaný nádech.
V odstínech béžové, taupe, karamelové nebo olivové působí tyto boty mimořádně luxusně, aniž by ztrácely svou praktičnost. Právě textura materiálu zde hraje klíčovou roli. Semiš totiž dodává outfitu hloubku a jemnost, kterou klasické hladké tenisky často postrádají.
Perfektně fungují s lněnými maxi šaty, krajkovými modely nebo minimalistickými šaty v neutrálních tónech. Například béžové semišové tenisky v kombinaci s bílými oversized lněnými šaty, slaměnou kabelkou a zlatými doplňky vytvářejí outfit, který působí jako vystřižený z francouzské Riviéry.
Tento model je ideální pro ženy, které chtějí působit nenuceně, ale zároveň velmi stylově.
Co letos naopak ustupuje?
Masivní „dad sneakers“, extrémní platformy nebo příliš futuristické sportovní modely pomalu ztrácejí dech. S ženskými šaty totiž často působí těžkopádně a narušují proporce celého outfitu.
Módní rok 2026 jasně ukazuje, že méně je více. Místo výrazných experimentů se pozornost přesouvá k harmonii, kvalitním materiálům a promyšleným detailům.
Tři páry, které změní celý šatník
Letošní sezóna potvrzuje, že styl nemusí být složitý. Stačí několik dobře zvolených kousků, které spolupracují s vaším šatníkem, místo aby ho přehlušily.
Balerína sneakers přinášejí romantiku, bílé tenisové tenisky nadčasovost a semišové retro modely luxusní nenucenost. Každý z těchto párů nabízí jiný módní příběh, ale všechny mají jedno společné — dokonale fungují se šaty a odpovídají současnému trendu pohodlné elegance.
Pokud tedy letos plánujete investici do obuvi, možná opravdu nepotřebujete deset různých modelů.
Stačí jen tři správné páry. A právě ty mohou váš styl posunout mnohem dál než jakýkoli krátkodobý trend.