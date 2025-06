Spravedlnost! Diváci Ulice si mnou ruce, na Soňu všechno praskne. Přeje jí to i samotná Vondráčková

2. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Konečně trochu zadostiučinění a dlouho odkládané spravedlnosti? Vypadá to, že boží mlýny konečně domlely.

Spletitá dějová linka intrikující a značně neoblíbené ředitelky Soni, kterou tak trochu proti své vůli skvěle ztvárňuje Lucie Vondráčková, se dost možná pomalu chýlí k vyvrcholení, které by mělo nabídnout plné hrsti kýžené katarze těm divákům, kteří touží po troše spravedlnosti.

Už brzy totiž praskne skandál. Soňa ho nejspíš nepřizná, i podle Lucky si totiž ředitelka myslí, že jednala správně a nevidí v ničem žádný problém.

Podvod se dostal na světlo denní díky Eddiemu, který v ředitelně otevře Sonin počítač, aby pomohl jednomu z rodičů, který potřebuje potvrzení o přijetí na školu. V počítači ale našel důkazy o zmanipulování seznamu přijatých studentů – Soňa vymazala studentku a dosadila místo ní svého syna Erika, který záměrně kazil přijímačky, protože na školu zkrátka nechce.

Eddie pochopí, co má před sebou, pořídí důkazy a předá je starostovi.

Soňa by to tak měla mít spočítané. Tedy ne snad, že by se i z podobné situace nedalo s pomocí scenáristů nějak vybruslit, ale jestli se i přes podobný skandál Soňa udrží na koni, fanoušci se opravdu radovat nebudou.

Sama ředitelka přitom nic netuší a, jak má dobrým zvykem, spřádá další intriky. Tentokrát se snaží dotlačit Magdu k podání výpovědi.

Lucie Vondráčková naznačila, že Sonina cesta vyvrcholí velkolepým finále, o kterém sice nemůže nic prozrazovat, ale dodala, že Soňa se bez boje nevzdává a nehodlá jen tak zmizet do ústraní.