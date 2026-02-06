Sportovci i fanoušci mají na OH opět Český dům, slavnostně jej dnes otevřel prezident
6. 2. 2026 – 17:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim dnes v Miláně slavnostně otevřeli Český dům, ve kterém budou mít možnost se v průběhu zimních her setkávat olympionici i fanoušci Tradičně je situován nedaleko olympijské vesnice, i když tentokrát jsou prostory menší než na minulých hrách
"České domy už neoddělitelně patří k olympiádám Je to takové zázemí, kousek domova v místě konání olympiády Teď to sice nemáme tak daleko, ale přece jenom je dobré mít svoje místo, kam můžeme jít fandit našim," řekl Pavel a ocenil prostory i atmosféru "Casa Ceca" "Atmosféra sportovního klubu, kde se všichni přetlačují, kde se navzájem občas polévají pivem, kde fandí všem, kdo vyhráli, a pomohou se vyrovnat těm, kteří nebyli tak úspěšní To je prostě něco, co k olympiádám patří," prohlásil český prezident
Šéfa české výpravy Martina Doktora i další hosty slavnostního otevření překvapil znalostmi o české výpravě Věděl, kolik má členů, kolik nováčků i kdo patří mezi medailové kandidáty Pavel prozradil, že osobně věří v zisk až deseti medailí "Moc se těšíme na to, jak se našim sportovcům na olympijských hrách bude dařit Zároveň ale platí, že ne vždy se to vydaří Už ale samotná účast na olympiádě je dostatečným zadostiučiněním pro všechny sportovce a zúročením velké přípravy," řekl Pavel
Prezident republiky bude v Miláně do soboty, poté se přesune do hor Dnes navštíví zápas českých hokejistek proti Švýcarsku, v sobotu se chystá na závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a o den později bude fandit snowboardistce Ester Ledecké v útoku na čtvrté olympijské zlato Dnes se vedle toho s dalšími světovými státníky a členy Mezinárodního olympijského výboru zúčastní slavnostní recepce a oficiálního zahájení her
V sobotu dopoledne také společně s Pellegrinim otevře Slovenský dům "Jsem rád, že je slovenský prezident dnes tady Svědčí to o tom, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou stále skvělé A i když se politické reprezentace neshodnou v některých otázkách zahraniční nebo bezpečnostní politiky, tak to vůbec neznamená, že by to jakkoli mělo ovlivnit kvalitu vztahů na mnoha dalších úrovních," uvedla česká hlava státu
"A především sport a mezilidské vztahy jsou oblastí, kde k sobě máme stále tak blízko, že se budeme těšit z úspěchů jeden druhého a navzájem si i fandit, protože to k tomu patří," doplnil Pavel, který od prezidenta Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala dostal speciální účastnickou medaili s číslem 100 a symbolicky se tak stal součástí české výpravy