Spor mezi Pavlem a vládou kvůli summitu nekončí - je pře, kdo povede delegaci
25. 6. 2026 – 19:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše (ANO) kvůli české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nekončí.
Den poté, co Ústavní soud předběžným opatřením kabinetu a ministerstvu zahraničí uložil, aby zajistily účast hlavy státu na jednání NATO, se Hrad a Černínský palác přou o to, kdo českou delegaci povede.
Pavel soudí, že v čele delegace je podle protokolu automaticky prezident, podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) ale z rozhodnutí Ústavního soudu nic takového nevyplývá. Ministerstvo zahraničí podle jeho prohlášení dnes Pavla na summit sice akredituje, delegaci nicméně podle Macinky povede Babiš.
Vláda v pondělí Pavla do delegace nezařadila s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu a podle předběžného opatření má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede. Macinka dnes řekl, že Pavel ale nebude v čele delegace.
"Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl (prezident) vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace," řekl Macinka. Technické záležitosti spojené s účastí hlavy státu bude vláda řešit na pondělním jednání.
"Je potřeba jasně říci, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí," řekl dnes Pavel České televizi a Českému rozhlasu.
Prezident poukázal na to, že se půl roku snažil při jednání s vládou ohledně summitu o kompromis, nicméně na jeho návrhy nereagovala. "Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda, konkrétně ministr Macinka, tím, že ani v jednom případě nechtěli slyšet kompromisní návrhy. Dokonce na tyto návrhy ani nereagovali a situaci dohnali tak daleko, že jsem neměl ani jinou volbu, než podat kompetenční žalobu," řekl prezident.
Macinka ve středu označil podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Podle prezidenta jsou tato velmi silná slova od člověka, který je součástí vlády, na hranici šíření poplašné zprávy.
Prezident už dřív uvedl, že je přesvědčen, že spor o jeho účasti na summitu je Macinkova pomsta za nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Naopak Babiš v minulých dnech zopakoval, že Pavel dělá kampaň za znovuzvolení. Prezident v dnešním rozhovoru se serverem Seznam Zprávy řekl, že spory s Babišovou vládou ho spíše motivují k tomu, aby na funkci hlavy státu v dalším volebním období znovu kandidoval. První funkční období mu vyprší v březnu 2028.
Vláda bude podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice respektovat rozhodnutí Ústavního soudu. Dodal, že vláda nebude navrhovat jeho zrušení v souvislosti se středečním vyjádřením Turka, že Ústavní soud by neměl existovat.
Hnutí STAN dnes vyzvalo Babiše k odvolání Macinky z funkcí vicepremiéra a ministra zahraničí kvůli jeho tvrzení o pokusu o ústavní puč, kterými komentoval Pavlovo jednání a verdikt ústavních soudců. Kvůli stejnému výroku podá na Macinku trestní oznámení kandidát TOP 09 do Senátu Zdeněk Šarapatka.
Prezident dlouhodobě avizoval, že do Ankary jet chce a případně je odhodlaný podat i kompetenční žalobu. Vláda ale po odkladech v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření, soud opatření vydal ve středu. O kompetenční žalobě chce rozhodnout v řádu měsíců.
Mluvčí hlavy státu Vít Kolář serveru Novinky.cz sdělil, že program hlavy státu na summitu NATO připravuje zahraniční odbor Hradu už nějakou dobu a nyní čeká na potvrzení a ověření schůzek. "Neumíme si představit jiné aranžmá, než že je prezident jako nejvyšší ústavní činitel v čele delegace," řekl Kolář. Podle něj je to protokolárně dané a prezident tedy i rozhoduje o tom, kdo se bude jaké části účastnit. Podle mluvčího o tom chce Pavel mluvit s Babišem.
Koaliční politici už ve středu vyjádřili k předběžnému opatření Ústavního soudu výhrady. Babiš dnes řekl, že ho mrzí, že to takhle dopadlo, že záležitost bude velká ostuda a poškodí pověst Česka v zahraničí. Podle premiéra se prezident nedrží svých předvolebních slibů, že bude spojovat společnost. "Budeme zase v titulcích na celém světě, jak jsme směšní, a samozřejmě je to vina pana prezidenta," dodal Babiš.
Macinka při dnešních sněmovních interpelacích řekl, že rychlé rozhodnutí Ústavního soudu o zařazení prezidenta do delegace na summit NATO je svou účelovostí a politickým aktivismem důkazem úpadku politické i právní kultury. Pavel podle něj přišel o roli, v níž by měl spojovat společnost, a už nikdy nebude prezidentem všech.