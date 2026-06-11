Spoluzakladatel Microsoftu Gates v Kongresu vypověděl, že plně nechápal rozsah Epsteinových zločinů. Sexuální delikvent ho podle něj vydíral.
11. 6. 2026 – 8:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Spoluzakladatel Microsoftu a miliardář Bill Gates uvedl, že plně nechápal rozsah zločinů zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, když se s ním stýkal ve snaze získat finanční prostředky pro své filantropické aktivity.
Podnikatel dnes při neveřejném slyšení vypovídal před vyšetřovací komisí americké Sněmovny reprezentantů. Podle agentury Reuters také řekl, že ho Epstein vydíral kvůli jeho nemanželským poměrům.
"Epstein se snažil využít informace o mých nevěrách, kromě mnoha lží, které k nim přidal, aby na mě tlačil s cílem obnovit naši spolupráci," uvedl Gates podle kopie svého úvodního prohlášení v Kongresu. "Tyto aféry neměly nic společného s mými vztahy s Epsteinem, ale byly bolestivé pro mou rodinu," doplnil. Gates rovněž vypověděl, že nikdy nebyl svědkem žádného trestného jednání ze strany Epsteina.
Komise vyšetřuje možné pochybení federálních orgánů v případech proti Epsteinovi a jeho spolupracovnici Ghislaine Maxwellové i související záležitosti. Finančník byl v roce 2008 po kontroverzní tajné dohodě s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání k 18 měsícům vězení. Trest si nakonec odpykával 13 měsíců. Federální prokurátoři ho v roce 2019 obvinili z obchodování s nezletilými za účelem sexuálního vykořisťování. Epstein se k těmto obviněním nepřiznal a v tomtéž roce byl nalezen mrtvý ve své cele, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.
Dokumenty zveřejněné ministerstvem spravedlnosti v letošním roce podle Reuters naznačují, že Gates se s Epsteinem po jeho propuštění z vězení v roce 2008 opakovaně stýkal a diskutoval s ním o rozšíření svých filantropických aktivit. Ministerstvo zveřejnilo také fotografie, na nichž je Gates zachycen s ženami, jejichž tváře byly začerněny.
Gates již dříve uvedl, že jeho vztah s Epsteinem se omezoval na diskuze o filantropii a přiznal, že setkání s ním byla chyba. Na únorovém setkání se zaměstnanci své nadace podle jejího mluvčího převzal odpovědnost za své činy. Gatesova nadace také v dubnu oznámila, že zahájila externí přezkum svých kontaktů s Epsteinem, protože podle odhalených dokumentů komunikoval také s některými jejími zaměstnanci.
Zveřejnění milionů interních dokumentů ministerstva spravedlnosti týkajících se Epsteina odhalilo jeho vazby na řadu významných osobností z politiky, finančnictví, akademické sféry a podnikatelského prostředí. Mezi nimi je i prezident Donald Trump, který se v 90. letech se zesnulým sexuálním delikventem intenzivně stýkal. Šéf Bílého domu proti zveřejnění dokumentů vystupoval do chvíle, kdy Kongres drtivou většinou schválil zákon nařizující jejich publikaci.